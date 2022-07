Un mozo mostró cómo un cliente le devolvió un plato y dejó a todos sin palabras

El verano europeo activó la visita de muchos comensales a hoteles y restaurantes para degustar los platos tradicionales de cada país. Atrás de cada comanda, existen un grupo de cocineros que se adecúan a las necesidades de los clientes y responden a una carta amplia de recetas. También están los camareros, que ofrecen servicialmente un variado menú y se exponen a las peticiones de los comensales, algunos de ellos muy meticulosos en la presentación de los platos y en el trato que reciben.

En el feedback que obtienen los mozos con los clientes, se observan las actitudes que tiene cada uno, y algunos de ellos sorprenden por algún detalle o curiosidad. Para conocer aún más sobre ello, las personas suelen utilizar las redes sociales de su dispositivo móvil y ahí revelan algunas experiencias curiosas que atravesaron. En consecuencia, y debido a la repercusión que puede tener la historia, esta se viraliza para que otros usuarios comenten su parecer.

Un mozo mostró cómo volvió su plato y sorprendió en las redes

Juan Nicolás Vargas, quien se hace conocer como @Antydrogas en su cuenta de Twitter, publicó una foto que llamó la atención de propios y extraños al ver cómo quedó presentado un plato de camarones. “Ayer un cliente en el bar, después de pedir camarones y comérselos, devolvió el plato así”, aseguró, sobre la extrañez del caso.

En una de sus respuestas a una publicación que llegó a los 138 mil likes, Vargas aclaró: “Perdón por el desorden en el plato, antes de sacarle la foto pasó por dos manos diferentes y algunas cosas se truncaron, seguro el cliente lo dejó perfecto”. Por otra parte, aseguró que el costo de este plato es de 7 euros.

Al tener un alto nivel de exposición en las redes, la publicación sumó muchísimos comentarios, de los más diversos, inéditos y cómicos. “Yo tengo un perro que come empezando por el extremo del plato y siempre en línea recta. Los voy a presentar”; “Pelar los camarones debería estar prohibido por la Constitución”; “Me encantaría ver como tiene los cables y enchufes de casa”; “Ustedes pueden pensar que es un TOC, yo creo que es un mensaje para la cocina del bar. “Las cosas que no se comen, no deberían ir en el plato” si el cliente pudo hacerlo y además pagó por eso, quizás ustedes también”; Yo siempre pongo las cáscaras de los mejillones unos dentro de otros, de grande a pequeño, tantas filas como sea necesario”, fueron solo algunos.