Lo rescató y lo rehabilitó y aunque ahora es libre, el cuervo desarrolló un extraño comportamiento para estar cerca de ella: “Nunca se aleja demasiado”

Desde sus primeros días en este mundo, Walter tuvo que abrirse camino ante la adversidad. Presumiblemente rechazado por sus padres, después de caer de su nido cuando era un bebé, tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Pero, luego de muchos meses de cuidados intensos y alimentación adecuada a su especie, el pájaro que alguna vez pareció desaliñado se volvió lo suficientemente fuerte como para regresar a la naturaleza.

Sin embargo, había un problema: el cuervo Walter no podía volar. Entonces, en lugar de liberar al pájaro en un área aislada, su tutora Lee Lennitt optó por dejarlo en el patio trasero de su casa. Y ahí es donde ha estado desde entonces.

Así lucía Walter cuando Lee Lennitt lo encontró.

Es libre pero elige la casa de su rescatista para vivir

El joven cuervo había sido rescatado en el área donde ahora lo habían soltado, de modo que el ambiente le resultó de inmediato familiar. Aunque es totalmente libre para ir donde quiera, la realidad es que Walter prefiere quedarse en la propiedad de su rescatista, Lee.

En poco tiempo logró desarrollar una rutina diaria típica de un pájaro. Cuando no está saltando por el jardín comiendo pequeños insectos, por lo general se lo puede ver recogiendo hojas, mantillo y rocas como regalos para su nueva familia.

Dentro del grupo de las aves, los cuervos se destacan por su cognición. De hecho, es frecuente que se los compare en la resolución de problemas con niños entre los cinco y los siete años. Por eso no es de extrañar que el cuervo que vive en la propiedad de Lee y recibe allí comida, se sienta invitado a establecer un vínculo con ella. Por eso es que ofrece regalos a cambio de alimento. Es esperable que el animal lo haga, especialmente en un contexto donde se lo respeta. Los cuervos son estudiosas de los movimientos que hace el humano y saben interpretar sus acciones. El timbre de voz, el trato que se les da, loa manera de desplazarse, todo es materia de interpretación por los cuervos.

De pichón y luego de seis meses de cuidados intensivos y mucho amor.

Walter se adaptó a su nueva vida mejor de lo que su familia humana esperaba. De hecho, incluso adoptó algunos hábitos nuevos y bastante peculiares. “Él nos despierta todas las mañanas a las 6:45 a. m”. Aparece en la ventana de la mujer todas las mañanas para avisarle que un nuevo día ha comenzado. A veces, el pequeño grazna a su madre a través de la cortina. Otras veces, golpea repetidamente su pico contra la ventana, solo para ver si ella ya está despierta.

Walter está obsesionado con Lee y le encanta expresar sus sentimientos a primera hora de la mañana. Lee no suele ser una persona madrugadora, pero gracias a la persistencia de Walter, desde entonces comenzó a levantarse más temprano. Y, por supuesto, el amado pájaro siempre está emocionado de saludarla tan pronto como abre la puerta.

Walter sabe cómo llamar la atención

“Nunca se aleja demasiado”

Con solo 7 meses, Walter todavía tiene mucho por crecer. Pasarán algunos años antes de que esté listo para construir su propia familia, pero por ahora se está divirtiendo mucho siendo parte de la de Lee. Incluso se ha encariñado con sus hermanos perros.

No hay duda de que el curioso pájaro causa alboroto en la casa desde el momento en que se despierta, pero Lee y su familia están felices de haber podido ayudarlo. No importa cuántas canciones desafinadas cante, no podrían imaginar su vida sin él.

Y, a pesar de que es libre de alejarse tanto como quiera de la casa, Walter siempre se acurruca cerca de Lee al final del día para prepararse para otra ronda de confiables llamadas de atención. “Nunca se aleja demasiado”.

