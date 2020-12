Lola Latorre. Muestra las últimas tendencias en trajes de baño y habla de todo

Compartimos una tarde repleta de inspiración con la hija de Diego y Yanina Latorre. La influencer les pone el cuerpo a las tendencias más chic y habla sobre su familia, el amor y su pasión por la moda. En la foto, con trikini metalizada y negra [Calipsian]. Aros de argolla [Gabriella Capucci]. Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

Marina Cociffi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de diciembre de 2020

Se desenvuelve con soltura frente a la cámara. Hace dos años, cuando aún cursaba el secundario en la escuela St. Catherine´s Moorlands, Lola Latorre (19) dio sus primeros pasos en el modelaje. Al año siguiente hizo su debut sobre las pistas del Bailando y este año se animó al Cantando, todo en paralelo a sus estudios de Derecho en la Universidad Torcuato Di Tella, donde está terminando su segundo año. "Tengo una faceta más artística y otra más aplicada. No sé qué me deparará el futuro, pero me gusta sumar herramientas porque el conocimiento nunca está de más", puntualiza la influencer, hija de Diego y Yanina Latorre, que en 2021 comenzará la carrera de Artes Escénicas en Otro Mundo, la academia de Cris Morena.

Traje de baño enterizo con escote asimétrico y poncho con flecos de seda [S-Mode]. Sandalias de acrílico con cadena [Sarkany]. Brazaletes [Gabriella Capucci]. Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

-¿Cómo definirías tu estilo?

-Soy clásica, pero a la vez me la juego. Me gusta seguir las tendencias y las adapto -algunas más, otras menos- a mí guardarropa.

-¿Tenés una prenda favorita?

-Soy una compradora compulsiva de zapatillas y las colecciono. Creo que van con cualquier look: las combino con mis outfits más casuales y hasta con un vestido de fiesta.

-¿Cuáles son los imprescindibles de tu vestidor de verano?

-Mis básicos son el denim, en todas sus formas: shorts, camperas y jeans. Me encantan las camisas y los tops, me gusta mostrar un poco de piel.

-¿Quiénes son tus referentes de estilo?

-Sigo a muchas modelos e influencers como Caro Daur, Gigi y Bella Hadid, Kendall Jenner, Hailey Bieber y la argentina Agustina Marzari Bobbio. Pero mi primer referente de moda fue mi mamá. De chica me encantaba robarle ropa de su vestidor y la moda es una de nuestras pasiones compartidas. Nos encanta viajar solas y tener nuestro ratito de compras.

-¿Cómo te llevás con tus padres?

-Mamá es como mi mejor amiga, compartimos un montón de cosas, nos entendemos muy bien y siempre recurro a ella cuando quiero un consejo. Papá es muy compañero, aunque comparte más con mi hermano Dieguito (17), que al ser jugador de fútbol tienen los mismos intereses. Me encantaría ser madre el día de mañana y criar a mis hijos como ellos me criaron a mí: en libertad y acompañándome en mi camino.

-Tu novio (el rugbier y estudiante de economía Jerónimo González Chaves) mantiene un perfil bajo. ¿Qué opina de tu exposición?

-Con Jero estamos juntos hace casi cuatro años y pasamos un montón de etapas: desde que nos conocimos en el colegio, mi fiesta de quince, viajes compartidos, la facultad. Somos los dos capricornianos y nos sabemos acompañar. Me contiene y me impulsa a hacer las cosas que me gustan.

-Tuviste un fuerte enfrentamiento con Nacha Guevara, que dijo que eras un "caso perdido" y decidiste dejar el Cantando. ¿Cuál es el balance de tu paso por el programa?

-Lo de Nacha fue la gota que rebalsó el vaso, sumado a la violencia de la gente en las redes sociales. Soy muy sensible y me angustio, pero también reconozco que me divertí y que aprendí mucho. Es difícil cuando no cantás pararte en la pista y estar tan expuesto, pero fue una gran escuela y me siento una privilegiada de haber tenido trabajo en un año tan complicado para todo el mundo.

-¿Qué soñás para tu futuro?

-Quiero recibirme y ser una abogada actriz o una actriz que sabe de leyes. Me encantaría trabajar en una serie o en una obra de teatro. De chica siempre tomé clases de baile y actuación, pero ahora me gustaría hacerlo de manera profesional.

Producción: Victoria Miranda. Maquillaje: Vero Fioravanti. Peinado: Eddie Rodríguez para Estudio Frumbolli. Agradecimientos: Remeros Beach

Bikini con estampa animal print [Flavia Palmiero]. Sombrero con plumas y brazalete dorado [Gabriella Capucci]. Camisola floreada [Holi por Dolores Barreiro]. Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

Trikini con argollas [Calipsian]. Pulseras y sombrero de paja [Gabriella Capucci]. Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

Traje de baño enterizo escote en V [S-Mode]. Collar [Arcano]. Brazalete hecho a mano [Romero]. Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

Bikini con estampa batik y campera de jean negra [The Ann Wagners]. Aros de acrílico [Mishka]. Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

Bikini metalizado con breteles negros [Flavia Palmiero]. Anteojos de sol y argollas plateadas [Gabriella Capucci]. Anillo [Dolores Trull]. Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

Bikini [Calipsian]. Kimono estampado [Holi por Dolores Barreiro]. Pulsera y anillos [Dolores Trull]. Anteojos [Gabriella Capucci]. Sandalias bicolor [Mishka]. Canasto [Santesteban]. Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

La tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana Fuente: HOLA - Crédito: Netflix

Conforme a los criterios de Más información