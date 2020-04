Lo afirmó Benjamin Aidoo, el líder del grupo, en una entrevista que le hizo la periodista e influencer argentina Noe Antonelli. También dijo que se siente feliz de llevar alegría a la gente en medio de la pandemia.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de abril de 2020 • 11:29

Sumergidos en las noticias de la pandemia, aislados y preocupados por el coronavirus , los Dancing Pallbearers llegaron para aliviar la angustia de la humanidad . En tan solo un par de días se convirtieron en el meme del año inspirando alegría, incluso en un momento tan triste como la muerte que hoy, además, nos ronda con cifras que asustan y oprimen el corazón.

Hablamos del video del grupo de africanos que, disfrazados con trajes llamativos, transportan un ataúd bailando al ritmo de una coreografía que, lejos de inspirar rechazo, parece empatizar con el dolor de la muerte de un ser querido. Al principio, no entendíamos nada, pero luego nos enteramos de que se trata de una tradición extendida en muchos países del mundo, entre ellos, Ghana: ofrecerle al muerto un último baile de despedida .

La periodista e influencer argentina Noe Antonelli, que tiene casi cien mil seguidores, ubicó a las nuevas estrellas internacionales y les hizo una breve entrevista por Instagram. Benjamin Aidoo, el líder del grupo , fue quien contó que comenzó con la actividad en 2003, 2004: "Empecé llevando al difunto al cementerio y después de un tiempo decidí darle un giro. Agregué una coreografía y hasta ahora lo vengo haciendo desde hace 18 años ".

Con sus bailarines en segundo plano, Benjamin dijo que están enterados de lo que pasó con el video convertido en viral: "La gente me está llamando desde todas partes del mundo para contarme lo que está pasando. Me siento un privilegiado. En esta cuarentena, con el coronavirus, las personas están encerradas y usan sus teléfonos para conectarse. Que usen mi video para alegrarse me pone muy feliz ", señaló.

Después la periodista, que tuvo que hacer varios intentos de conexión para concretar la entrevista, les contó sobre el programa Bailando por un sueño y les preguntó si, en el caso de que los invitaran a participar, ellos aceptarían: "Si nos invitan a la Argentina vamos a estar ahí y vamos a ir a bailar a la televisión ", respondió entusiasmado Benjamin.

Al final de la entrevista que lleva casi sesenta mil reproducción y cinco mil likes, Antonelli les preguntó si podían enseñar los pasos de la coreografía y el astuto Benjamin respondió que " cuando este video se haga viral allá y tenga muchos likes, sí, vamos a enseñar a bailar ".