Los arregla una y otra vez: dos abrigos que usa el príncipe Carlos desde 1985

Ahora está en boca de todos el consumo sustentable, pero el príncipe lo practica desde hace varias décadas Fuente: Archivo

20 de febrero de 2020

Mientras que las nuevas generaciones se piensan como las primeras en proponer prácticas de sustentabilidad, el príncipe Carlos lleva toda una vida haciendo un uso consciente de su guardarropas, especialmente, en cuanto a abrigos se trata. Desde hace 35 años, Carlos usa dos sobretodos casi a diario: uno de tweed, que data de 1985, y otro camel, que incorporó a principios de dos mil.

El secreto es seguir el consejo de quienes saben de moda: elegir prendas de calidad aunque parezcan costosas. La perdurabilidad de la ropa se fundamenta en el uso de géneros nobles y en buenas confecciones. Carlos ha utilizado los abrigos en un sinfín de oportunidades desde reuniones con mandatarios hasta visitas a granjas.

El de tweed lo usa cuando sale de la ciudad Fuente: Archivo

El de tweed viene de la época de Lady Di, pero también lo sigue utilizando con Camila. Es un modelo cruzado con doble abotonadura en tonos marrones. De acuerdo con The Telegraph, fue diseñado por una de las sastrerías más importantes de Inglaterra, Anderson & Sheppard, que ha vestido al príncipe durante décadas.

Recto con bolsillos sin tapa, así es el abrigo que Carlos sumó a su guardarropas a principios de dos mil. Steven Hitchcock fue el sastre encargado de confeccionarlo. "Escribí una carta diciendo que él debía vestir ropa a medida y al poco tiempo recibí una llamada de su ayudante de cámara. Fui a conocer al príncipe y, desde entonces, he diseñado ropa para él. Usa el camel cuando viaja fuera de Londres, el de tweed para el campo y el negro para la ciudad. Su majestad siempre se interesa por saber cómo se hace cada pieza y no le gusta tirar cosas, prefiere que las remendemos una y otra vez", confesó el sastre a The Telegraph.

Tiene un sastre que le confecciona prendas a medida Fuente: Archivo

Carlos tiene un compromiso explícito con la moda sustentable: hace unos meses se anunció una colaboración entre la fundación del príncipe de Gales y el grupo Net-a-Porter para lanzar una colección cápsula de ropa de sastrería para hombre y mujer. Llamada The Modern Artisan, la línea está siendo diseñada por estudiantes británicos e italianos. Las ganancias irán a la fundación. Se estima que será presentada a mediados de este año.

Desde hace más de una década, Carlos es protagonista de una campaña a favor de la producción de lana británica debido a su mínimo nivel contaminante. "La lana tiene una larga duración y al final de su vida útil es biodegradable y enriquece el suelo en el que es enterrada", aseguró el príncipe en uno de los avisos.

