Los beneficios del ayuno intermitente para la memoria y la atención, según una reciente investigación

El ayuno intermitente es un hábito alimenticio basado en el límite de tiempo sin consumir alimentos. Se realiza durante una cantidad de horas o días, mientras se mantiene sin consumir ninguna o muy pocas calorías. Una reciente investigación en España descubrió que esta modalidad tendría beneficios significativos para la memoria y la atención en las personas con obesidad.

Científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga en (Ibima plataforma Bionand), en trabajo dirigido por el doctor Francisco J. Tinahones, compararon el ayuno intermitente con la dieta mediterránea equilibrada y la dieta cetogénica (alta en grasas). En el ensayo clínico participaron 96 adultos con obesidad separándose en tres grupos para cada dieta.

El resultado del estudio comprobó que si bien las tres dietas produjeron pérdida de peso comparables, el grupo del ayuno intermitente mostró un mejor rendimiento cognitivo en diferentes pruebas al compararlo con las otras. Más allá de las calorías, este patrón de dieta podría influir en la disminución del deterioro cognitivo. Las conclusiones completas se pueden ver en Gut, revista de investigación médica.

¿Cuáles son los efectos del ayuno intermitente sobre la salud?

Según la Mayo Clinic, destacado hospital y centro de investigación en salud, el ayuno se hace con el fin de que las células del cuerpo cambien su funcionamiento, se ocupen en la reparación y el uso de energía en función del organismo.

Algunos de los signos de mejora a corto plazo en la salud con el ayuno son: