Cuáles son los frutos secos recomendados por los cardiólogos para cuidar el corazón

Cuidar el corazón no solo depende del ejercicio o los controles médicos anuales, sino que la alimentación juega un rol clave en su funcionamiento diario. Es por eso que cada vez más cardiólogos coinciden en recomendar un grupo de alimentos que, aunque son muy pequeños, tienen un gran impacto en la salud cardiovascular: los frutos secos.

El corazón es un órgano del tamaño aproximado de un puño, late unas 100.000 veces al día para bombear sangre y distribuir oxígeno y nutrientes por todo el cuerpo. Para sostener esa tarea necesita de hábitos saludables que lo acompañen a largo plazo.

Diversos estudios respaldan los beneficios de los frutos secos en la salud cardiovascular. Según la Fundación Española del Corazón, su consumo regular se asocia con una mejora en factores clave como la presión arterial, el colesterol y el peso corporal.

Los frutos secos deben ser consumidos con moderación y sin endulzantes (Foto: FreePick)

Una investigación publicada en el Journal of the American College of Nutrition, realizada por la Universidad Estatal de Luisiana, analizó a más de 13.000 adultos y encontró que quienes consumían frutos secos presentaban:

Menor índice de masa corporal

Reducción de la circunferencia de la cintura

Presión arterial más baja

Menor riesgo de síndrome metabólico

Disminución del colesterol LDL (conocido como “colesterol malo”) y una mejora en la salud general.

¿Cuáles son los frutos secos más recomendados?

Entre los frutos secos que los especialistas destacan por sus beneficios se encuentran:

Almendras

Nueces

Pistachos

Avellanas

Nueces de Brasil

Castañas

Macadamias

Piñones

Pecanas

Estos alimentos aportan grasas saludables, fibra, proteínas, antioxidantes y minerales esenciales, lo que los convierte en aliados clave para el sistema cardiovascular. Si bien son muy beneficiosos, los expertos recomiendan consumirlos con moderación y de forma adecuada para aprovechar al máximo sus propiedades. Las recomendaciones principales son:

Consumir entre tres y siete porciones por semana

Cada porción debe ser de 20 a 30 gramos

Elegirlos crudos o tostados, pero sin sal

Evitar las versiones ultraprocesadas o con agregados de azúcar

La lista de los frutos secos que ayudan al corazón

Además, se pueden incorporar a la alimentación diaria:

En el desayuno, junto a cereales o yogur

En ensaladas, aportando textura y nutrientes

Como snack saludable entre comidas

Los frutos secos no son un alimento milagroso por sí solos, pero sí forman parte de una dieta equilibrada que contribuye al cuidado del corazón. Los médicos recomiendan complementar su consumo con una alimentación rica en frutas, verduras, legumbres y fibra, además de reducir el consumo de sal, azúcares y grasas saturadas.

De todas maneras, los especialistas remarcan que cualquier cambio en la alimentación debe realizarse de manera consciente y personalizada. Por eso, antes de incorporar o modificar hábitos alimentarios, es fundamental consultar con un médico de confianza o un profesional de la salud, quien podrá indicar las mejores opciones según cada caso particular.

Las personas que deberían evitar el consumo de estos alimentos son las personas alérgicas a ciertos frutos secos; quienes siguen dietas hipocalóricas, debido a su alto contenido calórico; las personas con hipertensión, en caso de consumir versiones saladas; y pacientes con enfermedades renales, por su contenido en minerales como potasio y fósforo.