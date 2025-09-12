Los chefs visitan a los chefs: en bares y restaurantes cocineros y bartenders presentan propuestas riquísimas

LA NACION Escuchar Nota

Cada vez hay más propuestas en las que las cocinas de diferentes restaurantes se unen para idear menús con platos que combinan. Un juego de sabores que conquista a los clientes más fieles que siempre buscan algo nuevo, pero sin perder el sabor que ya disfrutan.

Sabores asiáticos con ostras frescas

Toti Quesada y Roy Asato se encuentran en Néctar para sorprender con sabores asiáticos Gentileza Prensa

El espacio de Toti Quesada, Néctar, y su acogedora cocina será hoy a la noche (viernes 12 a las 20 hs), quien reciba a Roy Asato para brindar un menú de pasos con influencias asiáticas, acompañado por vinos de Casa Pirque.

El menú comienza con ostras frescas, una criolla de pulpo con pan y manteca, y vino espumoso. El primer paso será un sashimi moriawase con jengibre, soja y wasabi; un onigiri grillado relleno de langostinos; y una ensalada de algas y pickles. La experiencia continuará con ostras gratinadas y una pasta estilo ramen con salsa a elección entre ajillo y anchoas o “amatrichaina”. Por último, el momento dulce incluye frutillas con jengibre, helado de chocolate blanco y sésamo. Un menú entre amigos para vivir una experiencia diferente. En Güemes 2902, Barrio Norte. Reservas al +54 9 11 7132 8323.

Entre boquerones, croquetas y tortillas de papa

Boquerones, croquetas y tortillas de papa entre otros platos para la visita de Condarco a Los Galgos Gentileza Prensa

La cocina de Julián Diáz de Los galgos, recibe este sábado (13 de septiembre) a su par Pablo Fridman, al frente de Condarco. Juntos serán los responsables del Menú Porteño que a partir de las 12 crearán platos en base a productos de temporada para disfrutar de un almuerzo entre tapas y vermú La Fuerza. Entre los especiales del día se incluyen: filet de pejerrey cocido en vinagre al estilo boquerón ($9.000); sanguchito de miga de tartar de centro de ojo de bife con mostaza, yema de huevo, alcaparras, anchoas y ciboulette ($9.900); croquetas de carrillera braseada con alioli y romesco ($11.500); ensaladilla de conserva de pescado y espárragos con papas, arvejas, morrones asados, ajíes en vinagre y mayonesa casera ($13.500); y tortilla cremosa de papa y cebolla con huevos trufados ($25.000). Entre las opciones de bebidas se encuentran a un precio especial dos vasos de vermú con soda por $15.500, además de cervezas tiradas, cocktails clásicos y una amplia selección de vinos. La cita es en Av. Callao 501, en el barrio de San Nicolás, entre las 12 y las 16 horas. Se tomarán reservas para las 12 y 12:30 hs por Whatsapp al +54 9 11 6252-3947.

Mirada Brasilera en una cocina de lujo

Juan Gaffuri y Patricia Ramos reciben de Brasil a Jefferson Rueda en Nuestro Secreto del Four Seasons Gentileza Prensa

El reconocido chef brasileño Jefferson Rueda, fundador de A Casa do Porco, uno de los restaurantes más premiados de São Paulo y reconocido entre The World’s 50 Best Restaurants visita la cocina de Nuestro Secreto, el restaurante del four seasons Hotel Buenos Aires, para unir sabores con los chefs anfitriones Juan Gaffuri y Patricia Ramos . Este lunes 15, desde las 19 Rueda presentará su célebre Porco San Zé y una selección de platos emblemáticos de su restaurante, elaborados con técnicas de alta gastronomía que exaltan la carne de cerdo “de la nariz a la cola”. La experiencia será acompañada por cócteles de autor de Pony Line, en un entorno único junto a La Mansión Álzaga Unzué.

Fusión ibero asiática

Pasillito propone celebrar el Día de la Primavera con un original menú pop up fusión ibero asiática. Gentileza Prensa

Pasillito propone celebrar el Día de la Primavera con un original menú pop up fusión ibero/asiática. Para esta edición especial, Ramiro Suárez Plata - alma mater de Pasillito - cocinará junto a Eduardo Pérez, ex Desarmadero y Arrabal Cantina, en un servicio que se ofrecerá de 13 a 18 h. La propuesta incluirá un dúo de pinchos: pan naan con berenjena ahumada y gambas al ajillo con emulsión de granada, más pan de masa madre con bresaola, chutney de dátiles y maní. También se presentará un bao de panceta de cerdo con salsa brava, cebolla crispy y aceite de cilantro. Habrá croquetas de pollo al curry con alioli y zumac, además de hummus con aceite de especias y calamares fritos. Una ocasión pensada para recibir la nueva estación en clave fusión en un espacio que invita al encuentro entre amigos. En Gorriti 4391.

Con base italiana

Orno también recibe diferentes chefs en su ciclo Fuera de serie Gentileza Prensa

En Orno, la cantina ítalo-pop de Palermo, la creatividad no se limita a la carta: también se celebra en el ciclo Fuera de Serie, una propuesta que invita a descubrir menús únicos creados en conjunto entre su chef ejecutivo Juan Orsini y referentes destacados de la gastronomía porteña. Cada edición se distingue por platos irrepetibles, cócteles diseñados por Flavia Arroyo y un clima lúdico y descontracturado que hace de la experiencia algo singular e inolvidable. Tras un exitoso inicio con Facundo Kelemen, el ciclo regresa el miércoles 8 de octubre de 2025, cuando Orno volverá a convertirse en escenario de un encuentro que combina cocina de autor, brindis espontáneos y la energía que caracteriza a la casa. Una propuesta para pasarla bien y dejarse sorprender con sabores que no se repiten. En Guatemala 4701, Palermo.