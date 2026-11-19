Europa, Japón y algunos países de América comenzaron a experimentar en la última década un descenso en el número de nacimientos y un aumento de las personas que viven más que la edad media estipulada: entre 70 y 80 años. De acuerdo a los expertos en longevidad, a los ancianos de hoy se les atribuye la movilidad cotidiana como una de las fortalezas de su salud.

Las zonas azules son regiones del planeta donde puntualmente se registró un mayor número de centenarios. Es un ejemplo de lo que sucede en otras regiones de España, Francia e incluso Brasil o los Estados Unidos, donde la esperanza de vida se extendió.

Según los expertos, las personas centenarias no hacían ejercicios en su juventud, sino que caminaban (Fuente: Pexels)

El creador del término “zonas azules” y del documental de Netflix que lleva este nombre, Dan Buettner, remarcó que los hábitos alimentarios influyen de manera determinante en la salud de las personas longevas. Sin embargo, la actividad física tiene un valor preponderante en el estado de sus músculos, niveles de colesterol y salud cardiovascular.

Según un artículo publicado por Runner’s World, en el que se analizaron las investigaciones de Buettner sobre longevidad, se destacó una de sus principales conclusiones: “Las personas que más años viven en el mundo no adoptan conscientemente una rutina saludable. Simplemente viven sus vidas. La longevidad es mucho mejor si se consigue de forma natural que si se persigue. A largo plazo, se trata de cambiar el entorno. La verdadera clave es que nuestro entorno esté configurado de tal manera que las decisiones inconscientes sean mejores”.

Según explicó el experto, las personas que alcanzan edades más avanzadas no suelen seguir rutinas de entrenamiento estructuradas, sino que incorporan el movimiento a su vida cotidiana. “La gente que más vive se mueve de forma natural. No hace ejercicio, pero vive en entornos en los que cada desplazamiento supone un paseo, tiene jardines en la parte trasera de sus casas y no dispone de comodidades mecánicas. Da el equivalente a entre 10.000 y 12.000 pasos al día sin darse cuenta”, señaló.

En la actualidad, mantener hábitos saludables como caminar pueden determinar un buen estado físico hacia el futuro (Fuente: Pexels)

De este modo, el experto no alienta a no hacer ejercicio, sino que explica que hay otras maneras de realizar actividad física sin necesidad de practicar un deporte o ir al gimnasio. La caminata se considera una de las prácticas más saludables; además de no tener un costo económico, libera del estrés acumulado y conecta con los propios pensamientos.

Alimentación centenaria

Además del ejercicio, la alimentación es un factor clave, según Buettner. En una entrevista citada por ABC, el experto resumió su planteamiento con una máxima directa: “Empieza el día con plantas, no con alimentos procesados”.

Como resultado de sus investigaciones, se halló que las poblaciones de Okinawa, en Japón, Nicoya, en Costa Rica, y Cerdeña, en Italia, no basan su inicio de jornada en la repostería, los cereales azucarados ni las carnes procesadas; por el contrario, optan por preparaciones saladas compuestas por legumbres, verduras y cereales integrales.

Buettner vincula esta elección con una regla clásica de alimentación: “Desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo”. Para ello prioriza nutrientes que favorecen la saciedad y la estabilidad metabólica.