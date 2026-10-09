Los especialistas coinciden: el ejercicio ideal para mayores de 50 años que acelera el metabolismo y ayuda a quemar grasa corporal

El ejercicio físico exige adaptaciones específicas al superar los 50 años. En esta etapa, los cambios hormonales naturales del cuerpo humano demandan actividades capaces de elevar el ritmo cardíaco de forma eficiente para eliminar grasa corporal. Una alternativa eficaz gana terreno en el ámbito del entrenamiento deportivo: el burpee hindú. A diferencia de la versión clásica popularizada por el crossfit, esta disciplina carece de flexiones de brazos, saltos o cuclillas, lo que centra el esfuerzo en una movilidad fluida y constante. Guillermo Sardi, entrenador profesional, detalla a LA NACION las claves de esta técnica milenaria empleada originalmente por los luchadores de la India para mejorar su condición física.

En treinta minutos -fraccionados, no seguidos- de burpees hindú bien hecho y a buen ritmo, se puede llegar a quemar entre trescientas y cuatrocientas calorías Unsplash

La ejecución técnica requiere precisión para prevenir daños físicos. “Para comenzar el ejercicio hay que colocarse con las manos a la altura de los hombros; no se mueven manos ni pies y se hace una V invertida con el cuerpo. Luego se vuelve a la posición de plancha, donde se produce la hiperextensión de la columna”, explica Sardi. El entrenador aclara que el burpee hindú original omite el salto y la flexoextensión de brazos, lo cual modifica significativamente el impacto sobre las articulaciones. Esta variante desarrolla resistencia cardiovascular, fuerza, agilidad y coordinación integral. La recomendación técnica consiste en realizar tantas repeticiones como sea posible hasta alcanzar la fatiga muscular, realizar una pausa breve y retomar el ciclo.

Los beneficios metabólicos resultan notables cuando se practica bajo la metodología de entrenamiento a intervalos de alta intensidad. Según Sardi, el ejercicio acelera el metabolismo, genera una quema de calorías superior y promueve la oxidación de grasas incluso durante los periodos de descanso. El preparador físico equipara el esfuerzo al de los sprints de cien metros: “En treinta minutos, fraccionados, de burpees hindú bien hecho y a buen ritmo, se puede llegar a quemar entre trescientas y cuatrocientas calorías. Así, mientras se duerme, se activan todas las hormonas y eso hace que uno oxide más grasas”, asegura el especialista en diálogo con este medio.

No obstante, la práctica exige una condición física previa. Sardi advierte que esta rutina no resulta apta para principiantes, quienes deben comenzar con planchas o flexiones de brazos convencionales para ganar fuerza muscular antes de intentar movimientos más complejos. La supervisión profesional es obligatoria para garantizar la correcta alineación corporal y evitar lesiones en la zona lumbar o los hombros. El experto desaconseja el ejercicio para personas con diagnósticos de discopatías en la columna vertebral o lesiones específicas en el manguito rotador y el labrum del hombro. La seguridad prima sobre la intensidad en pacientes con historial clínico delicado. La variante moderna del burpee, que incorpora saltos y potencia, eleva el consumo energético pero aumenta los riesgos. Por ello, la evaluación constante de la técnica asegura resultados sostenibles para el metabolismo del adulto mayor.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.