Diego Topa reveló la “responsabilidad” que le dejó Gerardo Rozín

La muerte de Gerardo Rozín generó una fuerte conmoción entre las figuras del ambiente artístico argentino. El periodista, que falleció a sus 51 años, fue muy querido en el mundo del espectáculo por el apoyo y compañerismo que expresaba a sus colegas, quienes le dieron el último adiós con un sentido pesar. Uno de ellos es Diego Topa, que sorprendió al hacer una declaración sobre un último pedido que le hizo su amigo antes de partir. “Me dejó esta responsabilidad y lo voy a hacer”, lanzó.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el animador infantil abrió su corazón, habló de la profunda amistad que mantuvo con el conductor y reveló que -a casi un mes de su muerte- tenía un proyecto muy importante junto a él.

“Ni él sabía la cantidad de gente que lo amaba, y cómo lo querían. Dejó una semilla de amor y familia. A mi me pegó muy fuerte la partida de Gerardo porque estaba muy cerca de él durante el último tiempo, en su última etapa. A finales del año pasado me llamó por teléfono y me pidió hablar conmigo...”, comenzó.

Diego Topa habló sobre la muerte de Gerardo Rozín y reveló un detalle particular

Entonces, se refirió a una charla que tuvieron en noviembre del 2021 en la que el periodista le habló sobre su estado de salud y le pidió reserva. En aquel momento, Rozín lo sorprendió con un pedido particular: “Me dice: ‘Tengo ganas de hacer algo con vos. Yo sé que no tenés exclusividad con Disney. Vos me acompañaste en un montón de cosas y sé que vamos a hacer algo increíble juntos’”.

Tal como explicó Topa, el conductor tenía la idea de hacer un programa con él y ese proyecto ya estaba en pie: “Le dije que obvio. Empezamos a trabajar, tuvimos reuniones con productores y asociados, y empezamos a armar un formato hermoso que vamos a seguir. Veinte días antes de su fallecimiento tuvimos un último Zoom en el que me dijo: ‘Grabemos el trailer, apurémonos’. Teníamos todo el presupuesto y él estuvo en toda la idea. Es un programa hermoso. Con Eugenia Quibel (la última pareja de Gerardo), que está con nosotros, dijimos: ‘Lo vamos a hacer’. No sé en qué plataforma, pero es algo que soñó él y está en mi”.

En ese contexto, el padre de Mitaí, de 2 años, contó que el programa apunta a la familia y está vinculado con la música. “Es un poquito de él. Me dejó esta responsabilidad y lo voy a hacer. Lo prometo”.

Además, explicó que Rozin tenía un proyecto relacionado con otro personaje del ambiente, pero no reveló de quién se trata. “Estaba haciendo esto y una cosa más con una persona maravillosa, que ojalá que también lo puedan hacer. Sé que de algún lado él va a impulsar porque, desde donde está, sigue trabajando. Dejó tanto amor y tanto para hacer. Pensaba en todo”.

Diego Topa estuvo presente en varios de los programas que realizó Gerardo Rozín; entre ellos, La peña de Morfi Captura Youtube

Luego, reflexionó sobre las energías de las personas y destacó: ”Creo en el amor. Las cosas las hacemos en vida para que eso continúe. Tuve gente hermosa alrededor, y haber estado tan cerca de él…”.

Por último, el conductor del programa le consultó si con Gerardo le ocurrió algo parecido a lo que le pasó con Romina Yan: según dijo Topa, recibe señales desde su muerte. En relación a este tema, cerró: “Todavía no me pasó. Si va a ser, seguramente me daré cuenta. Para mí que aparezcas a hablar sobre esto tiene que ver con algo que digitó él. Son esas cosas que uno va interpretando”.

El doloroso mensaje de Diego Topa tras la muerte de Gerardo Rozín

El día del fallecimiento de Rozín, el animador escribió en Instagram una conmovedora carta para despedir a su amigo.

En un extenso mensaje, Topa habló de la tristeza que siente y lo recordó con mucho amor. “¡Hasta siempre Gerardo querido! Gracias por venir a nuestras vidas dejando siempre cosas hermosas para acompañarnos en nuestras carreras”, escribió.

Una de las postales que compartió Diego Topa en su cuenta de Instagram Captura de Instagram @diegotopaok

“Es increíble ver a todo el medio tan triste por tu partida. Realmente te vamos a extrañar. Gracias por tantos momentos hermosos que me hiciste pasar. Y las últimas charlas que tuvimos estos días”, continuó y sumó una serie de imágenes junto al presentador para ilustrar la publicación.

“Las voy a guardar para siempre en mi corazón. Y prometo, con todo el equipo que dejaste armado, cumplir uno de tus últimos deseos. ¡Te quiero!”, concluyó el mensaje.