Los peligros de saltearse la cena para bajar de peso: ¿hasta qué hora es bueno comer?

Si comer de más engorda, entonces, ¿comer de menos ayuda a bajar de peso? La cuestión es más compleja de lo que parece.

Para el National Health Service (NHS) de Reino Unido, saltarse las comidas no es una buena idea. “Para perder peso y no recuperarlo, hay que reducir la cantidad de calorías que se consumen y aumentar las que se queman haciendo ejercicio. Pero saltarse las comidas por completo puede provocar cansancio y pérdida de nutrientes esenciales. También es más probable que coma alimentos ricos en grasas y azúcares, lo que puede provocar un aumento de peso”, mencionan en su portal.

Cualquier tipo de dieta para bajar de peso debe estar sujeta a la supervisión permanente de un profesional graduado de la nutrición iStock

De hecho, saltarse la cena puede llevar a atracones nocturnos en los que la persona se despierta en la madrugada a buscar algo que sacie su hambre. En esas condiciones, escogerá comida con mayores cantidades de azúcares o grasas.

El primer paso si uno quiere bajar de peso es buscar la asesoría de un profesional. “Es probable que sin darnos cuenta estemos dejando de consumir la cantidad de nutrientes que necesitamos porque en general nos cuesta más incluir proteínas y verduras en el desayuno”, aseguró la coach Natalia Calvet.

La médica y nutricionista Nuria Monfulleda, del centro Loveyourself de Barcelona, añadió que “tener un peso saludable no tiene nada que ver con cenar o no cenar, sino con consumir un determinado número de calorías a lo largo del día”. A su vez, señaló: “Prefiero pautar que se cene, ya que cuando no lo hacemos solemos arrastrar más hambre que acabamos compensando al día siguiente consumiendo alimentos más densos”.

Pero hay investigaciones que apuntan en la otra dirección. Por ejemplo, investigadores de Harvard pidieron a 16 personas con obesidad o con sobrepeso que probaran dos horarios de comidas diferentes con dietas idénticas, unos se alimentaban dos horas y media antes de acostarse y otros seis horas y media antes.

Durante el estudio, los científicos midieron las hormonas reguladoras del apetito, la temperatura corporal, el gasto calórico y las células adiposas de los participantes, según un artículo publicado por Harvard School of Medicine. Comer más tarde aumentó el hambre de los participantes, redujo el número de calorías quemadas y favoreció el almacenamiento de grasa.

El sueño afecta a dos hormonas que controlan el apetito, la leptina y la grelina GETTY IMAGES

Por su experiencia, el Dr. Anthony L. Komaroff, redactor jefe de Harvard Health Letter, recomienda comer un desayuno y un almuerzo copiosos, además de tentempiés saludables durante el resto del día, máximo hasta las seis de la tarde.

El País (Uruguay)