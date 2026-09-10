Los psicólogos coinciden: enamorarse rápido tiene un significado oculto

Las citas exprés y los romances veraniegos traen a menudo una intensidad emocional desmedida, donde decir un “te quiero” en la tercera cita no confirma falsedad, pero los especialistas instan a observar qué ocurre detrás de esa urgencia por asegurar un vínculo. La psicología moderna analiza este fenómeno como una respuesta a necesidades propias y proyecciones inconscientes.

Helena Trujillo, psicoanalista, explica que las personas se enamoran de un ideal: “Nos enamoramos de una proyección que nosotros mismos hacemos sobre la otra persona”. Según la experta, el individuo deposita sus propias necesidades en un desconocido, lo cual crea un espejismo. A menudo, este idilio ocurre solo en una de las partes, ya que la escena real dista de la fantasía creada.

Proyectar es uno de los problemas más comunes en el amor (Foto: FreeP¡CK)

Por otro lado, José Antonio Juárez, experto en vínculos afectivos, señala causas subyacentes: “Enamorarse rápido puede ocurrir por inseguridad, heridas, miedo, soledad o no conocerse”. El psicólogo añade que el amor romántico se basa a menudo en una creencia errónea donde el individuo busca una pareja para solucionar vacíos personales. Este mecanismo se activa como una forma torpe pero real de buscar afiliación ante el miedo al abandono.

El estudio sobre la limerencia, es decir, el estado mental involuntario de atracción romántica obsesiva hacia otra persona, publicado en la revista Acta Psychologica, aporta datos cuantitativos sobre este estado obsesivo. La investigación define la limerencia como un anhelo relacional involuntario e intrusivo. Los individuos limerentes dedican cerca del 50% de su tiempo de vigilia a pensar en la otra persona. La prevalencia de este trastorno se vincula a experiencias adversas en la infancia, apegos inseguros y altos niveles de ansiedad o depresión. Los datos indican que los episodios suelen durar años y que las personas repiten patrones donde idealizan a amigos o colegas como objetos de obsesión.

La atracción romántica obsesiva es la temática de la película de terror más exitosa del 2026: Obsession, de Curry Barker Courtesy of Focus Features

Laura Ibarburu, psicóloga clínica, coincide con esta visión técnica: “No se trata de dudar de la autenticidad de la vivencia interna, sino de comprender bien la motivación”. Según la experta, la verbalización temprana de afecto busca mitigar la angustia ante la incertidumbre. El apego ansioso impulsa a la persona a asegurar el compromiso antes de construir una relación sólida, lo cual genera presión en la contraparte. Ibarburu alerta que retrasar demasiado esta expresión también puede traer problemas, al interpretarse como falta de interés o temor al compromiso.

La ciencia destaca además el papel de la ensoñación desadaptativa en estos casos, ya que el estudio de Acta Psychologica revela que el 63% de quienes viven episodios de limerencia incapacitante presentan altos niveles de ensoñación. Este mecanismo funciona como un escape frente a un estado de ánimo negativo. Los pensamientos recurrentes sobre la pareja idealizada alivian el dolor de la soledad, aunque este alivio sea temporal y refuerce el ciclo obsesivo.

Las claves para una buena relación, según los psicólogos, son no idealizar ni proyectar Magnific

La conclusión de los especialistas es clara: la velocidad de un vínculo no define su calidad, pero sí señala la base emocional de sus integrantes. Muchos viven en un proceso de idealización constante que les impide desarrollar un amor real, basado en la humildad y el trabajo diario. Entender que el amor no siempre constituye un destino místico evita frustraciones y favorece relaciones sanas. Reconocer estos patrones ayuda a los individuos a buscar ayuda profesional cuando el enamoramiento se vuelve una fuente de sufrimiento en lugar de bienestar.