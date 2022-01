Los revolucionarios looks de Sarah Jessica Parker en And Just Like That

Porque no existe escena de Carrie Bradshaw sin su respectivo look. Y el vestuario de And Just Like That (AJLT) lo confirma. Así -spoiler alert, abandone la lectura si no está al día con el show- todos recordaremos la icónica Fendi que Carrie -inmensa, Sarah Jessica Parker- llevaba la noche que encontró tirado a Big (la misma de la escena de “no es un bolso, es una baguette!”, de 1999). El tutú con el que bajó las escaleras de su departamento de soltera y las Birkenstocks con soquetes -sí, ¡con soquetes!- que se animó a usar al tener que operarse.

Se trata de seguirle el ritmo a esta fashionista por demás, capaz de no inmutarse en un velorio, pero sí de reaccionar con un “¡Nadie toca mis zapatos!” apenas ve peligrar sus Manolo Blahnik.

El mundo de Sex and The City, remixado

En esta nueva, And Just Like That (AJLT) todo parece estar orquestado al detalle. Como el vestido de luto de Charlotte York Goldenblatt -un delicado Dior, acorde a su estilo ‘princesa de Park Avenue’ como gustan llamar sus vestuaristas-. Amplias faldas, estampas florales, atuendos lady like y un look digno del Upper East Side neoyorkino pero bien lejano al que la actriz Kristin Davis elige en camarines: donde se luce descalza y en jeans.

Y es con Charlotte donde más salen a relucir las casas de lujo. Givenchy, Chanel, Tiffany, Prada y Cartier combinan en solo un look en el episodio de la galería de arte. También se luce la falda a rayas blanca y negra de Alexander McQueen.

Cada atuendo de las protagonistas además lleva una prueba de vestuario previa en un espejo 360, el llamado ‘glamour mirror’. Y no solo Carrie, Mirando y Charlotte asisten religiosamente a cada cita, también pasaron ellos: Stanford -el fallecido actor Willlie Garson-, Steve, Harry y el despechado Anthony.

En And Just Like That las chicas exhiben con orgullo sus cincuenta y tantos años. Y no solo se habla de canas y de retoques estéticos, también se notan las transformaciones en bambalinas: las minifaldas de Miranda se alargaron y sus looks de vuelta a clases (ya no como abogada) la encuentran más suelta, incluso con una mochila XL.

Los looks que luce la actriz Cynthia Nixon acompañan esta etapa confusa de Miranda: como la túnica de Natural Rough estampada a mano. Atuendos en colores neutros para reflejar una etapa en donde se da cuenta de que su vida no la hace feliz.

Mucho más que un vestuario

Es más que solo ropa. Las prendas que selecciona la dupla de Molly Rogers and Danny Santiago buscan contar los estados de ánimo de la protagonista. Desde sentirse sola en el lujoso apartamento del Upper East Side repleto de recuerdos de su vida de casada, al regreso de Carrie -con su buzo ‘New York’ de Arcade- en su departamento de soltera. Su regreso al vestidor (el más envidiado por temporadas de Sex and The City) donde Sarah Jessica Parker se dejó ver en el detrás de escena luciendo un elegante Missoni con unos soñados Louboutin.

Todos quieren vestirla

Se trata de una nueva era. La estilista Patricia Field marcó todo un estilo durante las seis temporadas de Sex and The City y las dos películas que le siguieron. Es por eso que Rogers y Santiago se aseguraron de que en AJLT nada quede librado al azar. Saben que todos quieren vestir a Carrie Bradshaw, -o a Carrie Preston como la llaman ahora- y tienen a los diseñadores a su disposición. Así se repiten uno a uno Dior, Miu Miu, Valentino, Prada, Balenciaga o Vivienne Westwood.

Casi tan importante con un buen guion, todos los looks de And Just Like That se prueban (¡y se aprueban! Porque no por nada las protagonistas esta vez también son productoras ejecutivas del show). Llueven opciones y siempre se tiene selecciones de prenda y accesorios a mano, como las joyas Judith Leiberny que mantienen en el set.

A los vestuaristas les gusta combinar. Así intercalan piezas de lujo con otras vintage, como el vestido de US$5 que Carrie lució con su bolso Gucci cruzado cuando amaneció caminando en Central Park. A Rogers y Santiago les gusta interactuar con los fans de la serie, así que en redes sociales contestan las preguntas sobre cada look. Incluso salieron a defender el vestido vintage, que muchos pensaron era obra de la cadena multinacional Forever 21. Además de grandes diseñadores, la dupla prefiere apoyar emprendedores locales. Muy Nueva York.

En estos nuevos capítulos volvieron a verse algunas prendas conocidas, combinaciones muy al estilo de Patricia Field -la vestuarista original, hoy a cargo de Emily en París- que solo Carrie podría llevar. Como el tutú con botas Chanel que supo rescatar de su departamento de soltera. Un look glamoroso y nostálgico, adecuado para ir por un café al negocio de la esquina en busca de consuelo tras enviudar.

En AJLT también imponen nuevos clásicos. Porque si la Carrie de Sex and the City supo lucir colorado y el turquesa en el pasado, la actual se animó a la dupla turquesa y esmeralda con un YSL vintage -de cuando la maison Saint Laurent aún se llamaba así-. También puso en escena el vestido al cuerpo celeste de Norma Kamali, de un solo hombro al que hoy llaman el nuevo vestido “it” (viene en 23 colores, para tener y darte el gusto) que se consigue por US$215. Sarah Jessica Parker lo usó en el último capítulo con un bolso de Paco Rabanne y stilettos italianos Aquazzura.

La trama y los nuevos personajes también ayudan: abrieron un abanico de posibilidades. Incluso para que Carrie usara un sari para acompañar a su nueva amiga Seema a un Diwali.

La cocina de la moda

Con todas las idas y vueltas de And Just Like That y Sex and The City, con Samantha (Kim Cattrall) ya fuera del juego -en un silencio absoluto-, los oops! por la controvertida muerte de Big y las recientes acusaciones que pesan sobre su actor, Chris Noth, todo lo que se pueda conocer a través del equipo de producción cuenta. Y los posteos del departamento de vestuario dan de qué hablar a los fans. Por ejemplo, los rumores que se dispararon al ver el etiquetado en sus prendas. Allí se lee “temporada 1″, alertando sobre la altísima posibilidad de una segunda vuelta.

Sin embargo, lo de Chris Noth ya cambió los planes. Dicen que Parker y sus amigas temen por el éxito de una nueva oportunidad. Por lo pronto, las productoras ya eliminaron escenas “del recuerdo” de Mr. Big del capítulo final.