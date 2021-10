¿Hay vida en otros planetas? El jefe de la NASA sorprendió con su respuesta

El jefe de la NASA, la agencia espacial de Estados Unidos, aseguró que es probable que exista vida fuera del Tierra. Con un mensaje que intenta advertir sobre el cuidado del planeta, Bill Nelson, quien asumió su rol en mayo pasado, reveló que una de las misiones de la NASA es buscar vida en Marte.

“Mi opinión personal es que el universo es muy grande. Ahora, incluso hay teorías de que podría haber otros universos. Si ese es el caso, ¿quién soy yo para decir que el planeta Tierra es la única locación de una forma de vida civilizada y organizada como la nuestra?”, se preguntó Nelson en una entrevista realizada por la Universidad de Virginia.

Para el ejecutivo, todos estos pensamientos lo llevan a hacer una fuerte observación en relación al propio planeta Tierra. “Será mejor que administremos mejor lo que tenemos, porque lo estamos arruinando, y lo estamos arruinando de la misma manera que nos tratamos unos a otros“, sostuvo. Nelson aprovechó para hacer una advertencia: “Se cuál es mi misión: ser un mejor administrador de este planeta y ser un mejor ciudadano del planeta Tierra”.

El ejecutivo siguió: “¿Hay otros planetas terrestres por ahí? Ciertamente creo que sí, porque el universo es muy grande“.

Según explicó el sitio Quartz, Nelson integró la Cámara de Representantes de Florida y también fue senador por el partido Demócrata. Incluso, en 1986 viajó al espacio en el trasbordador Columbia, y siempre fue un defensor de los programas espaciales. En este sentido, Nelson contó que los pilotos de la Marina reportaron más de 300 avistamientos de OVNIs (objeto volador no identificado) desde 2004.

El administrador de la NASA, Bill Nelson, hizo fuertes declaraciones sobre la vida en otros planetas Twitter @SenBillNelson

“Ellos no saben qué es y nosotros tampoco. Esperamos que no sea un adversario de aquí en la Tierra que tenga ese tipo de tecnología”, confesó. Más filosófico, dijo que en cada misión están constantemente en la búsqueda: “¿Qué, quién está ahí afuera? ¿Quiénes somos? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a ser como somos? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Cómo nos civilizamos? Y son esas mismas condiciones las que están en universo que tiene miles de millones de otros soles en miles de millones de otras galaxias. Es tan grande que no podemos concebirlo”.

Si bien el jefe de la NASA no dejó conclusiones definitivas, sino que abrió el debate, sus respuestas fueron más que contundentes y confirmó que parte de la misión de la agencia espacial es es buscar vida en Marte.