Los trucos más sencillos para sacar el mal olor de la heladera que seguro no conocías y te cambiarán el día

La heladera es uno de los electrodomésticos más importantes en un hogar. Su uso diario y estricto hace que los alimentos se conserven durante un tiempo prolongado. Al tratarse de un elemento indispensable dentro de una cocina, su higiene es fundamental. Sin embargo, hay quienes no conocen los secretos de cómo limpiarla de manera segura y práctica para que la contaminación no aceche lo que esté guardado ahí adentro y cause un problema mayor.

Uno de los problemas más recurrentes que suelen generar incomodidad en el ambiente son los olores que salen de la heladera, que pueden ser producto de la falta de limpieza, en primer orden, como así también de alimentos putrefactos que quedaron almacenados durante un tiempo prolongado.

Los productos de limpieza son el aliado fundamental para combatir los malos olores en la heladera Freepik

Es por eso que, según el sitio Cleanipedia, existen algunos pasos a tener en cuenta si uno quiere ponerse en la misión de higienizar la zona y lograr un resultado ideal para que el electrodoméstico quede como nuevo.

Lo primero a tener en cuenta para comenzar con el trabajo es vaciar por completo la heladera. Luego, se deberán sacar los estantes y compartimentos que están en el interior para una limpieza profunda.

Una vez vacía, con un trapo y un desinfectante de superficies, arrancará el camino de limpiar el electrodoméstico y los recovecos donde suele acumularse mugre, fuente de los malos olores.

El bicarbonato, el truco mágico para eliminar los olores

A pesar de una limpieza profunda en todas las superficies, los olores suelen ser fuertes y penetrantes si están alojados hace tiempo dentro de una heladera. Con el fin de no seguir contaminando los alimentos, el bicarbonato toma un papel importante.

El bicarbonato, el secreto para que los malos olores no vuelvan a aparecer

El secreto está en cómo utilizarlo: para ello, necesitarás un recipiente donde se encontrará alojado el bicarbonato de sodio y para sorpresa de quienes lo usan, este elemento tiene la capacidad de ser absorbente y puede neutralizar cualquier olor que penetra en los alimentos.

El carbón, el segundo aliado evitar los olores en la heladera

Otro “truco” para evitar los malos olores en la heladera tiene como protagonista estrella al carbón vegetal. Para eso, debés colocar un trozo en una taza pequeña y ponerlo dentro del electrodoméstico.

El carbón vegetal es un gran aliado para quitar el mal olor de la heladera PEXELS

Rápidamente, notarás que no hay presencia de un olor feo en la heladera.

Mantener el régimen estricto de limpieza

Con la misión finalizada y el olor disipado, comienza otra historia. Más allá de culminar el trabajo y deshacerse de esa situación incómoda, la limpieza debe continuar para que los olores no vuelvan a entrar a la heladera. Para ello, se deben tener en cuenta algunos tips fundamentales para mantener la higiene correspondiente.

El primer punto es revisar todos los alimentos que estén dentro de la misma y corroborar su fecha de vencimiento. Por otra parte, se deberá constatar que cualquier conserva que esté dentro de un recipiente no tenga varios días en el mismo, lo que contribuirá a que los malos olores vuelvan a aparecer. El último punto será tener siempre un trapo y un desinfectante a mano para dar unas pasadas a las superficies que más alejadas están del alcance de uno y que son el causante de los aromas pestilentes.

LA NACION