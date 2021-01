Luisana Lopilato presentó, en Canadá, el nuevo proyecto que emprenderá con su hermano Darío. Crédito: Prensa Telefe

Desde su casa ubicada en Gran Vancouver, Luisana Lopilato contó que en Canadá las multas que se aplican a los infractores a las normas son muy elevadas. Asimismo, la actriz precisó cuán férreos son los controles de la policía y las medidas de restricción que implementó el gobierno desde que comenzó la segunda ola de contagios por Covid-19.

"No podés tener contacto con nadie que no viva en tu casa. Si no, te cae la policía y hay multas muy altas: son de hasta un millón de dólares y por eso se hace lo que pide el Gobierno. Además la gente está con miedo", dijo Lopilato en un móvil que realizó junto a su hermano Darío para Intrusos.

"Acá empezaron a vacunar hace algunas semanas, pero hay prioridades: primero los doctores, después los mayores, los pacientes de riesgo y luego seguirán vacunando por edades. Están aplicando la de Pfizer y por supuesto, llegado el caso, nosotros también nos vacunaremos. Todavía no está previsto hacerlo con los niños y con el resto de la población", continuó.

La esposa del cantante Michael Bublé, que protagonizará una obra de teatro vía streaming con su hermano, también se refirió al ánimo de la población canadiense. "La gente está con miedo, se están cuidando mucho. De hecho, caminás por la calle y cruzan de vereda. Las actividades al aire libre están todas canceladas. Y podés andar con solo una persona que no sea de tu familia", acotó.