Luisito Comunica: "Todo lo hago por pura curiosidad"

Con 28 años y 28 millones de suscriptores en YouTube, el mexicano se convirtió en un referente del turismo y ahora edita un libro

Fabiana Scherer SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de enero de 2020

¿Cuál es nuestra urgencia por descubrir vida en otros planetas cuando ni siquiera hemos terminado de comprender lo compleja que es la vida en este mundo? Pregunta a modo de introducción Luis Arturo Villar Sudek, más conocido como Luisito Comunica, en el flamante libro que tituló Lugares asombrosos. Travesías insólitas y otras maneras extrañas de conocer el mundo (Alfaguara). Con más de 28 millones de suscriptores en YouTube y 16 millones en Instagram, el mexicano es conocido por contar con mucho desparpajo sus viajes por el mundo. "Se fue dando, no es algo que me propuse", intenta develar el comienzo de lo que hoy es su sello.

El primer gran paso lo dio cuando dejó su Puebla natal y se instaló, a los 23 años, en la Ciudad de México. "Fue una locura, el ritmo de la ciudad me pasaba por encima", recuerda el disparador de lo que se convirtió en Provinciano en la ciudad, un suceso en YouTube que le abrió las puertas a otros desafíos. "Pronto me llegaron propuestas de viaje, así que decidí grabarme en esas aventuras". Con cámara en mano, Luisito recorrió buena parte del mundo y lo hizo con la intención de descubrir lugares desde otra óptica y que están lejos de las que se incluyen en las clásicas guías. Sin perder el espíritu de sus videos, a fines de 2019 se lanzó al mercado editorial. "Por pura curiosidad, todo lo hago por curiosidad -confiesa-, es que ahora me siento con más habilidad y voz para hacerlo".

Con la idea bien planificada, se presentó en la editorial Penguin Random House, que no dudó ni un instante. Con el mapa en mano paseó por los diferentes continentes a lo largo de seis meses. "Busqué sitios que la gente quizá conoce, pero que no sabe que pueden visitar y también otros, que son curiosos, perturbadores". En la introducción, Luisito escribe: Los destinos que estamos por recorrer no están en amigables guías de turismo. Me atrevo a decir, incluso, que las autoridades no desean dar a conocer la mayoría de estos sitios.

Está dividido en cinco grandes grupos: abandonados, místicos, alocados, embrujados y perturbadores. El autor oficia de guía en un recorrido que brinda un contexto del estilo de vida de esas regiones y ofrece tips sobre cuánto gastar, qué comer, dónde hospedarse, qué visitar y qué llevar de equipaje. "Son muchos los sitios que me impactaron, ya sea para bien o para mal, como Fukushima (Japón), Chernóbil (Ucrania), Varanasi (India) o el castillo de Drácula, en Bran (Rumania)", dice el youtuber.

A la hora de hacer recomendaciones sobre Fukushima, la zona que el 11 de marzo de 2011 se vio sacudida por un terremoto que ocasionó un tsunami y que a su vez provocó un derrame de energía nuclear, escribe: "Este no es un destino para todos. Se requiere de fortaleza emocional y física. Jamás pierdas de tu mente el hecho de estás visitando lugares que solían representar un hogar para decenas de miles; hogar que les fue arrebatado de la noche a la mañana".

- En tu libro resulta frecuente encontrar la palabra respeto y la invitación a tomar conciencia de cada lugar. ¿Esta decisión tuvo que ver con las críticas que recibiste por el video de tu viaje a Chernóbil [dijo cosas como: "Este lugar es tóxico, pero no tanto como tu ex]?

- Es cierto que se molestó mucha gente, pero creo que en realidad pasó eso porque se sacó un poco de contexto. Tengo experiencia en visitar este tipo de sitios sensibles y sé que no se pueden tomar a la ligera estos lugares. También es cierto que cuando uno está en estas zonas, donde convivís con los locales, que ya súper asimilaron lo que ocurrió hace años y buscan mirar hacia el futuro, entrás en una especie de mood diferente, donde en cierta forma normalizás la situación. Pero siempre tengo presente dónde estoy, me ocurre mucho con las cárceles que visito, sé que no son sitios para tomárselos a la ligera. Tengo mucho respeto por cada lugar al que voy.

A lo largo de la travesía, Luisito hace un llamado a la reflexión sobre lo hermoso que es nuestro mundo y también lo aterrador que puede ser, no solo por los azotes de la naturaleza, sino por la propia ambición humana, capaz de ponerlo todo en jaque. "Un recordatorio de que no importa cuánto tiempo y recursos se hayan invertido en algo; una mala decisión puede arrebatarlo todo en un abrir y cerrar de ojos", dicerespecto, justamente, de Chernóbil.

- La Argentina es uno de los países con más recomendaciones en la guía.

- ¡Qué país que tienen! A la ciudad de Buenos Aires creo que fui por trabajo cuatro o cinco veces. La última pude recorrerla un poco más, pero dos días no alcanzan. ¡Qué vida agitada tienen! No dejan de sorprenderme la noche de Buenos Aires y la cantidad de librerías.

En su canal de YouTube puede verse el video en el que Luisito recorre la ciudad y se fascina con la librería Grand Splendid, no falta agregar que es una de las más lindas del mundo. Ya lejos de la capital argentina, el mexicano se dejó seducir por tres lugares que incluyó en su libro: Epecuén, en la sección Lugares abandonados; Tolar Grande, en Alocados y el Hotel Eden, en Embrujados.

"Cuando visité el Tolar no podía creer que fuera cierto, sinceramente sentí que estaba en Marte -asegura hechizado por la experiencia-, los paisajes son muy similares a los que nos dieron a conocer los de la NASA. En el libro pongo que caminé por Marte, que lo vi con mis propios ojos".

En las páginas dedicadas a Villa Epecuén, Luisito destaca que podría tratarse de un pueblo fantasma si no fuera por un factor importante: tiene habitantes, en este caso, uno solo. "Es de no creer, pero lo conocí (hace referencia a Don Pablo Novak), pude platicar con él, ir a su casa. Nunca quiso dejar su hogar". El pueblo ubicado en el partido de Adolfo Alsina, en la provincia de Buenos Aires, sufrió en 1985 una inundación provocada por la crecida del lago, con propiedades parecidas a las del mar Muerto, que obligó la evacuación de toda la población. Tras retirarse las aguas, las ruinas de Epecuén se convirtieron en un atractivo turístico.

Alfajores, estos dulces argentinos son vida

El Hotel Edén, ubicado en Córdoba, comparte el capítulo de lugares embrujados con: Aokigahara, Japón; El Coyotepe, Nicaragua; Castillo de Bran, Rumania, y el Cementerio del manicomio de Bohnicky, República Checa. "Alfajores, fernet", bromea apenas escucha la palabra Edén.

"Estos dulces argentinos son vida -escribe-. Volverás a nacer en cuanto tu lengua toque uno de estos galletones lechosos chocolatosos".

- Todo viaje ofrece experiencias inolvidables, de las buenas y de las malas. ¿Qué lugares no cumplieron con las expectativas?

- Fueron más los que me sorprendieron, como el Cerro de los Siete Colores (a las afueras de la ciudad de Pumamarca, Jujuy), el Norte de ustedes es tan bonito. Me encantaron las llamas (en su cuenta de Instagram puede verse muchas de las fotos que se tomó con el simpático animal). Todos los lugares tienen siempre algo que ofrecer, sí es cierto que uno a veces llega con mucha expectativa. Me pasó con Shetpal, en la India. Decidí ir después de haber leído que todo el pueblo, las familias, incluso los niños convivían y jugaban con las cobras, porque las que consideran sagradas. Pensé que iba a estar rodeado de cobras, que iba a ver a las serpientes venenosas en las casas, en las calles, en todos lados, pero no fue así. Al comienzo sentí una gran desilusión, pero me di cuenta de que la experiencia vivida, lo que la gente del lugar nos ofreció, fue muy bueno.

- En el libro, la desilusión sí tiene dueño: el Castillo de Bran, más conocido como el Castillo de Drácula, al que calificás como una "atracción de Disneylandia".

- Fui muy honesto, te ofrecen el recorrido como un lugar tenebroso, el castillo donde vas a conocer los secretos de Drácula, pero todo lo que hay por ver no se relaciona en absoluto con el personaje creado por Bram Stoker. Es cierto que es hermoso y enorme y bien lo digo en el libro, es un museo muy bonito, pero nada más. Había idealizado algo diferente.

- Lo que más te molestó es la tienda de souvenires.

- Creí que iba a aprender cosas sobre vampiros, algo más tétrico, pues no, hay un elevador con efectos de sonidos, y la tienda de regalos por la que hay que pasar sí o sí. No hay nada de tenebroso. El lugar es muy bonito, es un paseo hermoso, pero nada más.

Me gusta el libro como objeto, sujetarlo, verlo, es distinto. Me pasó de descubrir algo bonito en mí cuando escribo

- Tus videos de viajes tienen millones de visitas. En un mundo que apuesta cada vez más por las imágenes, ¿por qué decidiste contar tus historias en un libro?

- Son formas diferentes de comunicar. En los videos exagero un poco mi forma de hablar, para hacerlo más entrador, en cambio la palabra te pide otra forma, me siento obligado a describirlo todo, para que quede plasmado en la imaginación del lector. Con la cámara tenés la facilidad de explicar detalladamente y mostrar lo que estás diciendo. Me gustó meterme en el rubro, en aventurarme en algo distinto, estuve muy atento, aprendí sobre calidades de papel, procesos de impresión. Me gusta el libro como objeto, sujetarlo, verlo, es distinto. Me pasó de descubrir algo bonito en mí cuando escribo.

- Lugares asombrosos es el puntapié inicial. ¿Ya estás pensando otro?

Sí, ahorita la verdad quiero hacer un libro de otro tipo, también documental, pero me gustaría adentrarme más a un tema específico. Lugares asombrosos es entretenido y muy diverso, ahora imagino cómo será mantener la atención de alguien por 300 y tantas páginas en un tema solo. Me intriga, me gusta explorar. Siempre digo que soy una persona curiosa y por eso me gusta diversificar un poco.

- ¿Esa misma curiosidad es la que te llevó a ser la voz de Sonic en la versión para Latinoamérica en la película que tiene como protagonista al personaje de los videojuegos?

- Espero haber hecho un buen trabajo y haber llenado los zapatos de este erizo azulado. ¡Mi voz será escuchada en todos los rincones que hablan español, es muy bueno!