Luz y color. Un PH con patio y terraza iluminado por el blanco

Lucrecia Álvarez SEGUIR Josefina Serial De La Torre SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de julio de 2019

Visitamos un PH de 64m2 que se hace más grande gracias a su luminosidad y a un diseño interior creativo y funcional. Su dueño es Martín, director de arte, orfebre y amante de la cocina y de la música. Desde 2011 vive acá: difícil irse de un lugar con tantas cualidades: un entrepiso con dormitorio en suite y dos envidiables patios.

Al instalarse, Martín se ocupó sólo de algunos cambios estéticos, como pulir y pintar de blanco el piso de pino tea, al igual que las paredes y techos. Crédito: Santiago Ciuffo

En el living, ubicado cerca de las ventanas que dan al patio, se enfrentaron dos sillones. Uno era de cuero negro y fue retapizado en pana turquesa para darle una onda más fresca; el otro, tiene una funda blanca. A los almohadones los mandó a hacer con telas que fue guardando a lo largo de años de trabajo.

Una cómoda (Mercado de Pulgas de Dorrego) que pintó de blanco cierra virtualmente el espacio. Crédito: Santiago Ciuffo

El dueño de casa es el autor del cuadro y del "altar" sobre la cómoda. "Acá se reúnen los dinosaurios, Mao, hasta un enano de jardín, siempre acompañados por una vela encendida", nos cuenta.

A las sillas 'Cesca' las compró para restaurar. "Estaban arruinadas. Arreglé los cromados con papel de aluminio y agua y las mandé a esterillar". En la pared del escritorio, Martín reunió obras de Facundo de Zuviría y Laura Ferro combinadas con dibujos de la infancia y fotos propias Crédito: Santiago Ciuffo

"Una mesa de comedor me quitaría metros elementales para el día a día, prefiero que el living mute y los espacios vayan adaptándose"

Un gran mueble sin herrajes ocupa toda una pared sin interferir con la circulación. La barra con dos banquetas Thonet, el lugar para las comidas rápidas. Crédito: Santiago Ciuffo

"En poco más de 60 metros tengo silencio, amplitud, dos patios soleados y una cocina súper práctica".

Sobre la barra, cerámica celeste (Claudia Adorno) y taza 'Weekly plan'. Crédito: Santiago Ciuffo

Con la bovedilla pintada de blanco, el piso en tonos de verde y el exterior en índigo se configuró un espacio fresco y joven.

La cocina se abre al patio y recibe toda su luz. Crédito: Santiago Ciuffo

Las alacenas reiteran la idea del living con un mueble de guardado a medida que llega hasta el techo

Los espejos acompañan el ascenso por la escalera al dormitorio en el entrepiso. Tiene salida a la terraza y baño integrado. Crédito: Santiago Ciuffo

"Aunque casi no uso la terraza, es un espacio fundamental porque me permite ver el cielo y todo ese verde desde la cama. Por momentos siento que no estoy en la ciudad".

Define el área de la cama una alfombra tejida en pura lana de oveja (Elementos Argentinos). Crédito: Santiago Ciuffo

"Provoca asombro que el baño sea parte del ambiente, pero a mí me encanta; es cómodo y mucho más grande y luminoso de lo que suelen ser los baños de los PH".

Plano detallado