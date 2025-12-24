Cuáles son los rituales para atraer dinero en Navidad, según el Feng Shui

La Navidad se presenta como una festividad para cambiar las energías, buscando atraer salud, amor, dinero y bienestar. En este marco, el Feng Shui, una milenaria filosofía china que busca la armonía entre el ser humano y su entorno, ofrece rituales específicos para aprovechar esta significativa ocasión.

El Feng Shui dio consejos para atraer la buena fortuna en Navidad (Foto: Pixabay)

Para atraer dinero y abundancia, la experta en Feng Shui, Ceci Olmos, compartió en TikTok recomendaciones prácticas para ponerlas en práctica. Es fundamental decorar el hogar con objetos de color dorado. También se aconseja incorporar barritas de canela atadas con un hilo rojo en la decoración, y colocar monedas doradas de chocolate entre las ramas del árbol navideño o en el centro de la mesa. Para asegurar la buena suerte durante el año, un consejo adicional es desarmar el árbol el 7 de enero, una fecha considerada propicia para renovar la fortuna anual.

El laurel, por su parte, es un elemento poderoso para atraer prosperidad. En caso de tener estas hojas aromáticas, el Feng Shui recomienda un ritual: tomar algunas de ellas, colocarlas en un vaso con agua por un minuto, luego sujetarlas en la mano y estrujarlas hasta romperlas, dejándolas después en el piso. Este procedimiento debe realizarse hasta tres veces para potenciar su efecto.

Las velas, consideradas esenciales en el Feng Shui, también participan en un ritual para la atracción de dinero y prosperidad. Se debe colocar una hoja de laurel debajo de velas de color verde intenso, lo que genera más energías positivas específicas para el fin de la abundancia. Una vez cumplido este paso, la hierba aromática debe quemarse con la llama de la vela hasta convertirse en cenizas, liberando su poder simbólico.

¿Qué no hay que hacer en Navidad, según el Feng Shui?

Antes de la llegada de la Navidad, el Feng Shui enfatiza en la importancia de hábitos que atraen la buena fortuna. Es vital deshacerse de objetos innecesarios que estancan la energía. Una profunda organización y limpieza del hogar es esencial para permitir el flujo de energías positivas. Incluir plantas en el hogar también aporta vitalidad y un toque natural. La elección consciente de los colores en la decoración es crucial para inducir a un sentimiento de plenitud y equilibrio, así como la colocación estratégica de objetos de protección en la entrada de la casa para resguardar su energía de influencias externas.

En cuanto a los colores, se sugiere tonalidades específicas para atraer la fortuna en Navidad. El rojo atrae la buena suerte, representando la felicidad, pasión, energía y prosperidad. Se puede usar en decoraciones navideñas, lazos o en el mismo árbol. El dorado y el plateado manifiestan riqueza y abundancia, por lo que su uso en adornos es fundamental para obtener prosperidad. El blanco se asocia con la pureza y la paz, y puede integrarse con éxito en manteles, servilletas o luces suaves para crear un ambiente armónico y sereno.

La decoración del árbol de Navidad es clave para el Feng Shui Unsplash

No obstante, el Feng Shui recomienda evitar ciertas tonalidades en Nochebuena. El negro se asocia al bloqueo, impidiendo la atracción de energía positiva. El verde oscuro puede representar energía estancada y falta de vitalidad, por lo que su utilización en la decoración festiva no es aconsejable. El morado también se considera negativo, ya que se cree que capta las energías negativas y obstaculiza el flujo positivo. La correcta selección cromática es clave para un período festivo próspero.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA