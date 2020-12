Macabro: encontró una vieja muñeca incrustada en una pared de su casa

El espeluznante hallazgo de la muñeca se viralizó en las redes sociales después de que la hermana de la dueña de casa compartiera la historia. Fuente: @missjellinsky/Twitter

Una mujer de Nueva York encontró la cabeza de una muñeca espeluznante incrustada en la pared de su nuevo hogar y la foto se viralizó en las redes sociales.

Publicada bajo el usuario de "The Only Living Dead Girl in Nueva York" ("la única muerta viva en Nueva York") en Twitter, la hermana de la mujer escribió: "Mi hermana se mudó a una nueva casa y encontró esto en la pared de su sótano. Gracias a todos por su abrumadora respuesta al nuevo bebé de mi hermana".

La nueva propietaria de la casa neoyorquina hizo el descubrimiento en su sótano.

Las imágenes muestran la extraña cabeza de una muñeca de plástico incrustada en uno de los bloques de hormigón del sótano. El juguete, de apariencia macabra, tiene la piel pálida, grandes ojos azules, mejillas rojas y labios rosados.

El misterio se resolvió gracias a un usuario que sugirió que la bizarra decoración podría tratarse de un "bebé de bodega". "A finales de los 60 y principios de los 70, era una tendencia tanto en Nueva York como en California incrustar partes de muñecas en las paredes de las casas, incluidos los sótanos. A veces, también se escondían artículos dentro, como recortes de periódicos y efectivo".