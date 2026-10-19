Marcos, experto en longevidad: “Hay dos cosas principales que ayudan a dormir mejor; una es el ritmo circadiano y, la otra, la temperatura corporal”

El descanso nocturno representa un pilar central dentro de la denominada pirámide de la longevidad. Marcos Vázquez, experto en divulgación de salud, afirma que la calidad del sueño depende de dos factores determinantes: la sincronización del ritmo circadiano y la regulación térmica del organismo. Durante una entrevista en el pódcast La Fórmula del Éxito, el especialista explica que nuestra biología permanece intacta tras los últimos 200.000 años de evolución. Según indica, el cerebro humano todavía reacciona a los estímulos que marcaban la vida en la sabana africana.

“¿Qué pasaba en la sabana africana cuando se ponía el sol? Dos cosas: oscuridad y frío. Esas dos señales son lo que señaliza nuestro cerebro para decir que es el momento de dormir”, sostiene Vázquez. Bajo esta premisa, el experto recomienda condiciones ambientales óptimas para el dormitorio: oscuridad total y una temperatura ligeramente fresca. El divulgador también destaca la utilidad del sauna como herramienta para mejorar el descanso.

Marcos Vázquez, experto en longevidad, reveló las claves para dormir mejor Redes sociales

Según detalla, el uso de calor durante la tarde favorece la regulación térmica posterior. “Lo que hace tu cuerpo para regular la temperatura es enviar calor hacia las extremidades, hacia la piel, para refrigerar los órganos vitales. Después del sauna, tu cuerpo empieza a expulsar calor y eso es lo que hace que descanses mejor”, señala Vázquez.

El ritmo circadiano requiere atención constante: Vázquez subraya la importancia de recibir luz solar durante el día y garantizar la oscuridad durante la noche. El uso de pantallas y luz artificial nocturna interfiere con la producción de melatonina, hormona que Vázquez define no solo como el regulador natural del sueño, sino también como un agente antiinflamatorio y anticancerígeno. Para mejorar la calidad de vida, el experto sugiere instaurar rutinas previas al sueño que permitan al cerebro bajar revoluciones antes del momento de acostarse.

Vázquez subrayó la importancia de recibir luz solar durante el día y garantizar la oscuridad durante la noche

La alimentación cumple un rol importante en este proceso, por lo que Vázquez aconseja cenas menos abundantes y establece una separación obligatoria de entre dos y tres horas antes de dormir. Esta medida evita que el proceso digestivo interfiera con la caída necesaria de la temperatura interna del cuerpo. El especialista advierte que la salud humana no admite atajos y que los pilares básicos superan a cualquier fármaco o suplemento de moda. La base del bienestar reside en la actividad física, la alimentación adecuada y el contacto social, elementos que la ciencia actual confirma como innegociables.

Sobre las tendencias actuales de salud, el experto observa una dicotomía social marcada. Mientras el interés por los gimnasios y la oferta de alimentos saludables crece, los índices de obesidad y diabetes avanzan de forma preocupante en la sociedad moderna. “Si no decides cuidarte y te dejas arrastrar, la sociedad nos sigue llevando hacia los malos hábitos”, advierte Vázquez. Ante la proliferación de suplementos y terapias novedosas, el divulgador insiste en la jerarquía de las necesidades biológicas.

Los índices de obesidad y diabetes avanzan de forma preocupante en la sociedad moderna, según el especialista

La clave del éxito radica en protocolos sostenibles, donde la constancia prevalece sobre el esfuerzo puntual o las soluciones mágicas. La gestión del descanso exige una visión integral, lejos de las modas pasajeras que prometen resultados inmediatos sin modificar los hábitos esenciales del día a día.