María Vázquez. Las recetas saludables de la primera dama del polo

Decidir qué va a llevar a su mesa no es algo caprichoso para María Vázquez, sino el resultado de investigar distintas tendencias de alimentación y poner en práctica esas teorías aunque con flexibilidad. "Soy curiosa y siempre pongo el foco en la salud a la hora de elegir los alimentos. En 2012, a partir de un problema inmunológico que tuve, empecé a asesorarme. Y encontré una nutricionista inglesa que hasta el día de hoy me supervisa y me da distintas herramientas para seguir bien nutrida y fortalecer mi sistema inmunológico. Yo soy una persona muy racional, muy del deber ser, y había notado síntomas que no me gustaban en mi cuerpo. A través de la alimentación, y de algunos caminos un poco más espirituales, fui encontrando respuestas", dice la modelo, que por estos días comparte en sus redes sociales una serie de recetas saludables que son un éxito.

-¿Cómo surgió la idea?

-Buscando contenido interesante para mis redes, pensé en dos amigas, Amparo y Felicitas Ruiz (una es instructora de yoga, la otra coach nutricional), que tienen un emprendimiento, The Pur, e hicimos una alianza. Yo las conozco hace años, viajamos toda la vida juntas por el polo. Ellas tienen un estilo de vida naturista y básicamente plant-based, me consta que saben mucho del tema y que practican lo que dicen. Mi idea fue enfocar la propuesta en la salud y en levantar el sistema inmunológico porque es invierno, y con todo el tema del Covid está bueno tener las defensas altas.

-¿Seguís alguna corriente de alimentación en especial?

-No. Quiero aclarar que no soy ni vegana, ni vegetariana. Vengo de una familia de italianos donde siempre se comió de todo y muy casero. Mamá cocinaba un montón y las comidas tenían que ver con un momento en familia y de compartir. Hoy hay muchísima información sobre los alimentos y por eso tomo de distintas corrientes lo que mejor me funciona a mí. La idea es no ponerse rígido sino ser flexible y buscar salud. Como harinas, como carne, pero elijo dónde, cuándo y de qué manera.

-Con una vida tan nómade como la que llevan ustedes por el polo, ser flexible debe ser clave.

-Por supuesto. Cuando estoy en el exterior, por ejemplo, como más pescado porque viniendo de un país donde nuestra carne es buenísima, busco otras cosas. Además, acá vivo en el campo, así que no tengo pescado fresco. Y si quiero una torta, pan o una pizza, elijo el momento. No forman parte de mi rutina diaria, pero no me privo.

-En una familia de deportistas, ¿es difícil planear el menú?

-En el caso de Adolfito [Cambiaso, su marido], Mia y Poroto, además de ser deportistas, sus cuerpos son un instrumento para su trabajo. Y Myla, la más chica, no se dedica al polo como ellos, pero hace todo tipo de destrezas físicas. En la mesa de casa hay variedad. A Mia mucho no le gusta la carne pero le pido que al menos dos veces a la semana incluya proteína animal en su dieta; Poroto no se copa con las ensaladas pero las come cocidas y a la menor no le prohíbo las golosinas pero siempre llegan una vez que comió de manera nutritiva. Después, frutas y verduras comen todos porque a Adolfito y a mí nos encantan. Siempre hay pollo, peceto, lomo, algún asadito, tartas, tortillas, todo tipo de budines de verduras, pastas dos veces por semana, a veces con atún y queso y otras con alguna salsa más elaborada... Uno, a cierta edad, aprende a cuidar el cuerpo desde adentro, que es lo más importante.

-¿Cocinás desde siempre o forzada por la cuarentena?

-Hace tiempo que me gusta y trato de perfeccionarme y aprender, conocer otros sabores y diferentes técnicas para endulzar o usar harinas. Casi todos los platos se pueden hacer de una forma saludable y deliciosa.

Sopa de zapallo y coco

. Fuente: HOLA

TIEMPO DE PREPARACIÓN 30 minutos

INGREDIENTES (dos porciones): 1 cucharada de aceite de oliva; 3 dientes de ajo picados; una cebolla picada; 1 kilo de zapallo cortado en cuadraditos; 2 tazas de agua; 1 taza de leche de coco; 1 cucharadita de sal; 1 cucharadita de pimienta; 1 cucharadita de cu´rcuma.

ELABORACIÓN:

Salteá el ajo y la cebolla en el aceite de oliva hasta que se dore un poco, agregá el zapallo y cociná durante 5 minutos. Agregá el agua, la leche de coco, sal, pimienta y la cu´rcuma. Dejá cocinar hasta que el zapallo se deshaga, aproximadamente 15 minutos. Si te hace falta más líquido, echale de a chorritos agua, depende de cuán espesa querés que quede. Licuala o pasala por la mixeadora y ¡listo! Podés sumarle un puñado de semillas y perejil picado.

Leche de coco casera

TIEMPO DE PREPARACIÓN 5 minutos

INGREDIENTES: 1 taza de coco rallado; 4 tazas de agua tibia; 1 chorrito ínfimo de extracto de vainilla.

ELABORACIÓN:

Licuá todo y colá. Te dura 3-4 días en la heladera.

Ensalada the pur

. Fuente: HOLA

TIEMPO DE PREPARACIÓN 30 minutos

INGREDIENTES (para una persona) 1 puñado de hojas verdes; 2 papas; 1/4 bro´coli; 1/2 palta; 1 zanahoria; 1 puerro; 1 diente de ajo; aceite de oliva; sal; pimienta; limo´n; semillas de zapallo (opcional).

ELABORACIÓN:

En un recipiente tipo bowl o plato hondo, pone´una base de hojas verdes. Reservá. Cortá las papas en cubitos o láminas y llevá al horno con ore´gano y sal hasta que este´n listas. Salteá el puerro con el ajo y el bro´coli con un poco de aceite de oliva o coco. Con un pelapapa, cortá la zanahoria en láminas. Cortá la palta en lonjas o a gusto. Distribuí todos los ingredientes en el bowl, encima del colchon de verdes. Condimentá con pimienta, aceite de oliva, limon y sal.

Smoothie recargado

. Fuente: HOLA

TIEMPO DE PREPARACIÓN 10 minutos

INGREDIENTES: 2 mandarinas, 2 bananas, 1 zanahoria, 2 kiwis, coco en escamas, hielo; miel (opcional).

ELABORACIÓN:

(para una persona) Pelá todas las frutas. Cortá las extremidades de la zanahoria. Llevá a la licuadora en este orden: 1 mandarina, 1 kiwi, 2 bananas, zanahoria y un par de hielos. Licuá hasta lograr una consistencia cremosa. Tambie´n se puede hacer con mixeadora. Colocá en un bowl, decorá por encima con coco en escamas y la fruta restante. Si te gusta más dulce, pode´s agregarle miel.

Infusión de tilo y romero

. Fuente: HOLA

TIEMPO DE PREPARACIÓN 15 minutos

INGREDIENTES: 2 cucharadas de tilo; 2 cucharadas de romero; agua caliente

ELABORACIÓN:

Poné en una tetera el tilo, el romero y el agua caliente. Dejá reposar 15 minutos y serví. Queda muy rico con un chorro de limon y miel.

