El consejo que le dio María Vázquez a Laurita Fernández sobre Matías Busquet, su novio polista: “Me dijo todo”

¡Año nuevo, novio nuevo! Después de semanas de rumores, Laurita Fernández finalmente confirmó su romance con Matías Busquet. En las últimas horas, la actriz y bailarina dio algunos detalles de su nueva relación y contó cómo conoció al polista. Tras revelar que, años atrás, éste ya había intentado conocerla, la protagonista de La cena de los tontos confesó que llamó a María Vázquez -quien es considerada “la primera dama del polo argentino”- para pedirle “referencias” sobre el muchacho en cuestión.

“Nos está yendo increíble. Ya pasó en Buenos Aires que la gente se ríe sin parar. Es una obra que es una bomba”, dijo Fernández en un móvil con La mañana de Moria sobre su temporada en Mar del Plata junto a Martín Bossi y Gustavo Bermúdez. Tras recordar que reemplazar a Siciliani en Sugar significó “un salto impresionante” en su carrera, la actriz destacó una linda coincidencia con aquel momento: “Ahora estoy en el mismo camarín, porque Sugar también se hizo en el Teatro Neptuno”, recordó con una sonrisa.

Inmediatamente, la bailarina, actriz y conductora habló de todas sus facetas y aseguró que no puede elegir una sola como su favorita: “Me gusta hacer todas y está bueno tener la posibilidad de tocar varias teclas y hacer muchas cosas porque me siento desafiada todo el tiempo”, remarcó.

“Ahora todos hacen todo. En su momento, si estabas en el Bailando no te creían capaz de hacer otras cosas”, agregó mientras recordaba el camino de trabajo y esfuerzo que la puso en este exitoso presente laboral. “Qué lindo mirar para atrás y ver todo lo recorrido, que es a base de mucho trabajo y también una cuota de suerte, porque hay muchas artistas talentosas”, reflexionó.

Laurita Fernandez está haciendo temporada en Mar del Plata con La cena de los tontos Mauro V. Rizzi

Minutos después, Moria Casán rememoró la vez que estuvieron juntas en el programa de Mirtha Legrand y Susana Giménez (productora de Sugar) llamó por teléfono para pedirle disculpas por asegurar que no la conocía. “Esa mesa no me la olvido más porque te tuve a vos, a Mirtha y a Susana por teléfono. ¿Quién come con las tres? Fue soñada esa mesa”, dijo Laurita. Sin embargo, “La One” intentó volver a meterla en la polémica. “¿Que no te reconozca lo sentiste como que era por volada o como un ninguneo?”. “Susana fue muy generosa conmigo, que llame en medio del programa de Mirtha... Yo estaba a dos días de debutar, imaginate los nervios que tenía encima”, respondió la invitada sin meterse en la polémica.

“Andá para adelante”

Tras el mano a mano con Moria, Laurita Fernández se sometió a las preguntas del panel. El primero en preguntar fue Gustavo Méndez, quien dio la primicia de su romance con Matías Busquet cuando una seguidora captó imágenes de ella junto al polista a los besos en el recital de Shakira. “¿Cómo estás hoy del corazón? ¿Cómo lo conociste?”, indagó el periodista. “De casualidad, porque yo estaba haciendo una obra con Benja (Vicuña) hace unos años atrás (El método Grönholm) y una vez él lo invitó a Mati a vernos. Cuando terminó la obra, tenía un mensaje de él que yo en su momento desestimé”, reveló la rubia dando a entender que no era la primera vez que el deportista intentaba conquistarla. reveló la rubia dando a entender que no era la primera vez que el deportista intentaba conquistarla.

El hombre que conquistó a Laurita Fernández (Foto: Captura Instagram/@mecomprendezmendez)

“¿Estabas en pareja con Peluca (Brusca, su última pareja)?”, preguntó Moria. “Todavía no, en esa fecha no porque me fijé en el registro de WhatsApp y no (…). No conteste, por ahí estaba en otra, ni me acuerdo”, advirtió quien está separada del productor desde mayo o junio pasado. Y enseguida, la actriz contó cómo fue el nuevo reencuentro. “Pasó el tiempo y hace poco nos cruzamos en una carrera de running en la que me anoté con unas amigas de casualidad, la de Favaloro. Me parecía que estaba bueno correrla y hacer algo por la salud, pero también era a beneficio entonces me interesaba participar. Él estaba ahí y me volvió a mandar un mensaje y vi que era aquel chico que me había escrito en aquel momento y esta vez le contesté”, dijo con una sonrisa pícara.a de Favaloro. Me parecía que estaba bueno correrla y hacer algo por la salud, pero también era a beneficio entonces me interesaba participar. dijo con una sonrisa pícara.

“Era raro para mí conocer a alguien que no tenía referencias de ningún lado y que no era del medio entonces había muchas cosas nuestras que no entendía ni conocía”, se sinceró. Su comentario le dio pie a la conductora del ciclo para hacer una pregunta un tanto indiscreta: “¿El mundo del polo te acepta?”, lanzó en alusión a todas las versiones que aseguran que es un ambiente muy cerrado. Inmediatamente, el nombre de María Vázquez, la mujer de Adolfo Cambiasso, vino a escena y Laurita contó cómo ella se convirtió en una pieza clave para que ella empiece esta relación.

“Yo a María la adoro. Tengo una historia muy linda con ella porque cuando entré en el Bailando yo era bailarina número 100 (era la ‘soñadora’ de Fede Bal) y muchas ni te saludaban, ni te registraban. Y María siempre fue de las que se sentaba, te saludaba, te preguntaba cómo estabas o te tiraba flores. Siempre fue muy amorosa”, reveló.

Al ser considerada “la primera dama del polo argentino”, Fernández no dudó en contactarla para pedirle referencias sobre Busquet: “Cuando Matías me escribe dije: ‘¿A quién le puedo preguntar y pedir referencias?’. Y fue a ella. Me dijo todo. Hice el preocupacional, todo el cuestionario que uno hace cuando conoce a alguien de cero”, bromeó. Tras asegurar que el polista pasó el psicotécnico, la bailarina reveló cuál fue el consejo que le dio la mujer de Cambiasso: “’Andá para adelante’, me dijo”.

“Es muy buena persona”, confesó sobre este deportista que se adueñó de su corazón desde hace unas semanas. “¿Ya te fue a ver al teatro?”, quiso saber María Fernanda Callejón. “Nos conocimos porque vino a ver la obra en el Teatro Nacional en Buenos Aires, vino a la última función”, contó.

Antes de despedirse del móvil, Fernández contó qué cosas no negociaría en este momento de su vida. “No dejaría de hacer nada que me haga feliz en mi carrera por el otro”, aclaró tajante. Y enseguida, hizo un mea culpa sobre relaciones anteriores: “Me parece que está bueno el equilibrio. Yo era muy egoísta y con el tiempo entendí que, además de que me acompañen, está bueno acompañar. Es parte de ser dos y de apostar a un vínculo para construir algo”, concluyó.