Ida y vuelta
SALIR A LA LUZ
Hola Kirón. Estoy pasando por un momento que necesita definición. Me encuentro viviendo en Madrid. Nací un 31/10/56 a la 1 de la madrugada en Buenos Aires. Mis hijos están lejos y yo tengo un buen pasar. Quisiera saber de mi salud y una relación de muchos años -prohibida te diría, muy en secreto- que me trajo hasta aquí. Viajé llena de dudas y por ahora estoy feliz de salir a la luz. Te agradezco cualquier consejo que puedas darme. Doly
Hola Doly. Tenés Luna en Libra y Sol en Escorpio, o sea romántica y a la vez pasional, intensa, tu Ascendente en Argentina era Cáncer -la familia- pero allí, en España, es Leo -el romance y la identidad- y Júpiter te visitará e breve. Creo que extrañás lo que dejaste, por eso tenés una mezcla de melancolía y miedo, pero que en breve te vas a ir sintiendo cada vez más segura. Está bueno que una relación que lleva tiempo y te hace feliz salga a la luz. Mis mejores deseos. Kirón
