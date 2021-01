Mascotas: claves para que recuperen sus costumbres preencierro

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de enero de 2021 • 15:45

WASHINGTON.- Podría parecer demasiado apresurado pensar en preparar a las mascotas para el momento en que los humanos regresen a las oficinas y escuelas. Pero según la experta en animales Zazie Todd, autora de Wag: The Science of Making Your Dog Happy, la separación futura será más fácil para las mascotas "si haces cambios de manera gradual, comenzando potencialmente con mucho tiempo de anticipación".

Así que, en el espíritu de hacer lo mejor para los miembros de la familia de cuatro patas, le preguntamos a varios expertos cómo preparar a nuestros animales de compañía y, seamos honestos, a nosotros mismos, a pasar las semanas sin la compañía del otro. Además de Todd, hablamos con varios expertos.

¿Estarán bien mis mascotas cuando la casa quede repentinamente vacía durante el día?

"La buena noticia es que probablemente estarán listos para que las cosas regresen a como eran antes", dijo Todd. Pero si has estado con tu mascota las 24 horas del día todos los días de la semana y de repente vas a ausentarte por largos periodos de tiempo cada día de la semana, eso es un gran cambio que debería introducirse de manera gradual. Los perros y los gatos disfrutan la rutina, dijo Todd: "Prefieren comer y salir a pasear a la misma hora todos los días".

Clive Wynne, director del Colaboratorio de Ciencia Canina de la Universidad Estatal de Arizona, concuerda que las mascotas se adaptan, pero advirtió que sí tienen sus límites. Los propietarios deben ser cuidadosos: "no empujarlos más allá del rango de lo que se puede esperar que tolere un perro, un animal". Wynne dijo que tu mascota te hará saber si has cruzado esa línea. "Lo importante es dar pequeños pasos y observar a tu animal para ver si está cómodo antes de seguir avanzando, siempre tratando de detener el proceso mientras todos sigan relajados y cómodos".

Si eres dueño de un gato y crees que nada de esto aplica a tu caso, estás equivocado. "Yo diría que, de hecho, los gatos a menudo pueden tener una respuesta emocional o conductual más fuerte al cambio que los perros", dijo Monique Udell, profesora asociada en el Departamento de Ciencias Animales y de Tierras de la Universidad Estatal de Oregon, aunque es posible que no notemos esas reacciones. Aunque a menudo pensamos que los perros son las mascotas más sociables, "los gatos pueden ser muy sociables, y pueden participar en muchas interacciones sociales profundas con las personas, como caricias, abrazos o juegos".

¿Qué pasos debo seguir para preparar gradualmente a mis mascotas para este cambio?

Los expertos aconsejan establecer una rutina que sea parecida a la que mantendrás cuando la vida vuelva a la "normalidad". Piensa en la hora en que te despiertas y acuestas, en la que los alimentas, e incluso, dijo Udell, en la temperatura de tu casa y en el ciclo de luz y oscuridad. Luego, de forma gradual, incluye algo de tiempo en el que tus mascotas estén solas. Eso podría ser difícil en una zona donde se supone debes permanecer cerca de tu casa, reconoció Todd. "En el peor de los casos, podrías ir a sentarte en tu auto o salir a caminar durante media hora, solo para que tu mascota tenga algo de tiempo a solas", dijo.

Quizás tengas que romper algunos hábitos. ¿Pasear a tu perro más de lo habitual? Considera si tu mascota realmente necesita esos paseos adicionales, dijo Alexandra Horowitz, del Laboratorio de Cognición Canina del Barnard College. De ser así, haz los arreglos necesarios para que tu perro los siga recibiendo cuando regreses al trabajo. ¿Disfrutas llevarte a tu perro cuando sales a hacer una diligencia rápida? Considera dejar a tu mascota en casa. "Me encanta llevarme a mi perro en las raras ocasiones en las que salgo", dijo Wynne. Pero "es mejor que el perro recuerde que podría ausentarme en momentos impredecibles y por periodos de tiempo impredecibles, pero que el mundo seguirá siendo estable, y siempre regresaré".

Si le has estado prestando más atención a tu gato porque has estado más tiempo en casa, no deberías eliminar repentinamente esa relación cuando regreses al trabajo, dijo Udell. En lugar de eso, sugiere, comienza a cambiar esas interacciones a las horas del día en las que estarás disponible después de la pandemia. Ten en cuenta que tu mascota podría no estar tan consternada como temes. Wynne señaló que aunque las mascotas disfrutan interactuar con las personas, también necesitan dormir unas 12 o 14 horas al día. "Entonces, si un perro ha estado en un hogar muy ajetreado que lo tiene sobreestimulado -dijo- es probable que esté agradecido de poder dormir un poco más".

¿Qué sucede con las mascotas adoptadas durante la pandemia? "No lo sabemos con certeza, pero lo más probable es que les cueste más, porque no han experimentado esas rutinas antes", dijo Todd. Eso significa que debes exponerlas a estar solas incluso de forma más gradual que las mascotas que tenías antes de la pandemia: "No vayas simplemente a salir a caminar por dos horas y dejarlos solos en casa cuando nunca han experimentado eso".

"Comienza con caminatas sin sentido alrededor de la cuadra sin tu perro, solo 10 minutos -sugirió Wynne-. Y asegúrate de tomar todos los días un paseo sin sentido de 10 minutos sin el perro, por perverso que se sienta, y deja que el perro se acostumbre a esto". Luego comienza a aumentar el tiempo que dejas al perro solo.

Tanto Todd como Udell advirtieron que el alguna vez común consejo de ignorar a tu mascota al salir o regresar a la casa está desactualizado. Hacer un alboroto por tu perro o gato cuando regresas no causa ansiedad por separación, dijo Todd. "Lo que tu animal necesita -dijo Udell- es que respondas con precisión a sus necesidades".

En cuanto a los gatitos pandémicos, Udell no está convencida de que les costará más adaptarse porque han tenido una socialización intensiva. "Satisfacer esas necesidades al principio de la relación y estar muy disponibles y presentes podría de hecho ayudar a formar un gato más resiliente que le vaya mejor en tu ausencia", dijo. Cómo reaccionaran las nuevas mascotas es "una gran pregunta social que todos vamos a experimentar al mismo tiempo", agregó. "Pero espero un resultado positivo".

¿Qué hacer si mi mascota ladra, orina o mastica cosas cuando no estoy?

"Si el animal muestra señales de angustia como, ya sabes, orinar de manera inapropiada y llorar o ladrar de forma incontrolable, yo daría un paso atrás y reduciría la intensidad de lo que estás intentando hacer", dijo Wynne. "Si tu perro está muy angustiado, incluso si solo sales por 10 minutos, abre la puerta, sal, cuenta hasta 10 y vuelve a entrar. Una vez que eso funcione, sal y cuenta hasta 20 y vuelve a entrar".

Horowitz sugirió asegurarse de que los perros hagan ejercicio antes de que te vayas. "Esto podría incluir algunas sesiones largas de juegos, no solo caminatas. Y dales algo que hacer cuando te vayas. Los perros empiezan a masticar cosas porque no tienen nada interesante (y permisible) que masticar".

¿Y si pruebo estas sugerencias y el comportamiento continúa?

"Si tu perro o gato hace sus necesidades mientras estás afuera no es necesariamente ansiedad por separación, podría ser un problema médico", dijo Todd. Por lo tanto, es importante que los revise un veterinario, porque hay otros problemas que también deben descartarse, incluyendo el aburrimiento. "Si un veterinario diagnostica una ansiedad por separación, muy a menudo querrá recetar algún medicamento para la mascota, lo que te ayudará junto con cualquier tratamiento conductual que desees realizar". El tratamiento para la ansiedad por separación puede llevar mucho tiempo, dijo Todd.

¿Es buena idea conseguirle a mi mascota otra mascota que la acompañe?

"Eso depende del animal. Algunos son muy apegados a sus personas, otras obtienen mucho placer de otros miembros de su especie -dijo Horowitz-. Tienes que conocer a tu animal". Sin embargo, Todd y Udell advirtieron sobre pensar que una mascota de compañía curará la ansiedad por separación de tu mascota. La investigación muestra que "el otro animal puede desempeñar un papel, pero es probable que no sea el mismo que el del propietario", dijo Udell. "Por ende, no es un reemplazo".

Que una mascota le dé la bienvenida a una segunda depende de la naturaleza y edad de tu mascota, así como de la edad y la especie del compañero. "Muchos perros se llevarán bien con otro perro en casa, más que los gatos", dijo Todd. Pero "tanto para perros y gatos, dependerá mucho de las experiencias previas que tuvieron" y de si fueron socializados para llevarse bien con otros animales. "Una vez que un animal llega a la adultez, puede ser muy difícil lograr que acepte a un miembro de una nueva especie como amigo o compañero", señaló Wynne.

Si estás considerando una segunda mascota, dijo Horowitz, haz que las mascotas se conozcan y averigua todo lo que puedas sobre el nuevo animal. "También asegúrate de tener el tiempo de aclimatar al nuevo animal a tu hogar" antes de reanudar la vida prepandémica.

"Algunos perros estarán, de hecho, bien con eso", dijo Todd, "y para algunos perros será una transición mucho más difícil". Una buena estrategia es designar un espacio (un tapete, una caja, una habitación) al que puedan retirarse si no quieren interactuar con un visitante o al que puedas enviarlos para que se calmen si reaccionan con demasiada emoción. Haz que se acostumbren al espacio antes de que alguien comience a visitar.

Los gatos que están expuestos a otros tipos de animales en una etapa temprana de su vida tienden a aceptarlos más. Entonces, un gato que ha estado viviendo solo con una persona durante la pandemia, dijo Udell, "puede o no tener las habilidades para interactuar de manera cómoda con alguien que no encaja en ese molde".

