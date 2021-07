Mascotas. ¿Gatos o perros? Cuál de los dos es el más austero para la economía familiar

Son limpios, silenciosos, lindos y... económicos. Los amantes de los gatos tienen un motivo más para llevar a vivir un ejemplar de estos misteriosos animalitos a su casa: en promedio, según algunas estimaciones que incluyen alimento, snacks y desparasitaciones, más dos controles anuales, los felinos son un 30% más baratos de mantener que los perros, aunque es porcentaje puede aumentar mucho más si les sumamos los adicionales relacionados al paseo y al aseo, que los felinos no tienen.

“El gasto mensual promedio depende del tamaño de la mascota, eso define cuánto alimento debe consumir”, aclaran en la cadena Puppis. Según estiman allí, un gato adulto mediano tendrá un gasto promedio de $3500 (entre alimento, piedras, pipeta en comprimidos y obra social) por mes, mientras que un perro adulto tamaño chico o mediano tendría un gasto medio de $4700, aproximadamente.

“Estos costos contemplan su obra social que cubre el control anual veterinario y dos vacunas al año”, dicen en la conocida cadena y tienda veterinaria. También, afirman, la pandemia acercó mucho más a los humanos a sus mascotas y esto hizo que invirtieran más en ellas. “Lo que notamos es que cada vez suman más productos a sus ticket, para asegurarse que sus mascotas se mantengan entretenidas. El ticket promedio en tienda es de 2500 pesos. Lo que vemos es que el cuidado actual de la mascota tiende a mostrar una premiurización en la alimentación, que no se vio afectada por la pandemia”. De hecho, un estudio realizado por la consultora D’Alessio Irol en tiempos de cuarentena, sostiene que solo 3 de cada 10 tenedores de mascotas (sean gatos o perros) se quejaron del encarecimiento del alimento, y apenas el 3% mencionó como algo negativo de tener a una mascota el tema de tener que afrontar un gasto extra.

Sin, embargo, a la hora de hacer números, los dueños de los gatos están más aliviados. No solo porque el gasto en alimento es menor (consumen menos cantidad), sino también porque pueden prescindir de otros relacionados con el esparcimiento. Por ejemplo, un paseaperros cobra un promedio de 300 pesos la hora (si se lo multiplica por todos los días de la semana eso da un costo de 6000 pesos) y a eso se suma el tema de la belleza: mientras los gatos se acicalan y se arreglan solos, los perros necesitan que los bañen, y eso muchos dueños lo tercerizan en peluquerías caninas. ¿El costo promedio? Eso depende del tamaño y el tipo de servicio, (si es básico o premium, si hay que desanudar y cortar uñas) e incluso ¡del comportamiento! del animal. En líneas generales, hay que calcular no menos de 1200 pesos, cifra que puede llegar hasta los 3000 en el caso de los perros de entre 21 y 45 kilos.

De todas maneras no hay que perder de vista que en algunos casos los gatos demandan una inversión inicial más importante que los perros porque una tenencia responsable implica “gatificar” la casa, es decir, poner redes de protección en balcones y ventanas para evitar accidentes, además de comprar otros objetos para proporcionarles confort. El costo del metro cuadrado de red de protección promedia los $170 pesos (más la colocación). Además, es necesario contar con rascadores para evitar que arañen los muebles (los más baratos de cartón corrugado se consiguen desde 600 pesos), pero si además del rascador se busca un “gimnasio” para que esté en las alturas y entretenidos, entonces se debe pensar en gastar unos 5000 pesos, aunque los más sofisticados con varios niveles o pisos superan los 20.000 (por única vez).

Los canes, los preferidos

Sin embargo, a pesar de los mayores costos en relación a los gatos, podría afirmarse que la Argentina (y latinoamérica en general) sigue siendo un país perruno. Y la explicación podría estar en el clima.

Un informe elaborado por Acierto.com, una empresa que compara seguros (incluidos de mascotas) sostiene que los gatos son la mascota preferida en China, Estados Unidos (57%), Rusia (41%), y en la mayoría de países de la Unión Europea (destacan los rumanos, los ingleses, y los letones). Sin embargo, no ocurre lo mismo en América Latina, donde las mascotas preferidas son los perros.

El dato podría estar directamente relacionado con el clima, es decir aquellas zonas cálidas preferirían los perros, mientras que las ubicaciones más frías se decantarían por los gatos. ¿La razón? Los felinos son animales indoor, es decir, no necesitan salir de la casa, mientras que los canes deben sí o sí tener una rutina diaria de paseo y por lo tanto son outdoor.

Este informe de Acierto.com también asegura que Argentina y México son los lugares con más densidad de mascotas del mundo. En estos países, más del 80% de los hogares tiene al menos un perro o gato. Y para agregar más sobre las preferencias, la encuesta de de D’Alessio destaca que aunque el 64% de los consultados siente que su afecto sería el mismo si tuvieran un gato o un perro, los felinos siguen siendo más resisitidos. El 18% admite que no le gustan los gatos, algo que se nota especialmente entre los hombres (25%, versus un 13% entre mujeres) y los menores de 45 años (32 por ciento). En cambio, solo el 4% asegura que no le gustan los perros, por los que no les daría lo mismo tener que compartir sus días con uno o otro.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project