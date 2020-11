Mascotas presidenciales. Con Joe Biden vuelven los perros a la Casa Blanca

Luego de cuatro años sin presencia canina en la famosa residencia de Washington -una larga tradición omitida por Donald Trump-, el presidente electo desembarcará con sus ovejeros alemanes Champ y Major. En la foto, Bill Clinton con su labrador Buddy. Fuente: HOLA

Son grandes compañeros, incondicionales y cariñosos. Y mantienen viva una larga tradición de más de cien años, sólo interrumpida durante el gobierno de Donald Trump: los presidentes de Estados Unidos se mudan a la Casa Blanca con sus perros, que rápidamente se convierten en las mascotas favoritas de todo el país. En esta última elección, además, los ovejeros alemanes de Joe Biden (77), Champ y Major, también fueron protagonistas indiscutidos de la campaña. "Traigamos a los perros de vuelta a la Casa Blanca", publicó en su cuenta de Twitter el candidato demócrata, en una clara alusión a su oponente, Donald Trump (74), quien durante su mandato siempre se opuso a la presencia de mascotas en la White House.

Con más de setenta millones de votos, Biden logró su cometido y el próximo 20 de enero se instalará en la famosa residencia de Washington junto con su par de mascotas. Así como Champ acompaña a los Biden desde 2008 -año en que el entonces senador se convirtió en vicepresidente tras la victoria de Barack Obama-; Major llegó a sus vidas diez años después gracias a la Delaware Hummane Association, que lo rescató y lo entregó en adopción al político estadounidense.

Tras el resultado electoral, la popularidad del par de canes creció notablemente, al punto que ya tienen su propia cuenta de Twitter: @first_dogs_Usa, que usa en sus tweets el #DOTUS ("Dogs Of The United States/ "Perros de los Estados Unidos"). "No podemos esperar a explorar la Casa Blanca", fue el primer tweet de Champ y Major, que tuvo 56 mil likes.

La futura primera dama, Jill Biden, con Major y Champ, ambos con banderines de la campaña presidencial. Fuente: HOLA

Joe Biden con Major, un ovejero alemán de 2 años que adoptó de un refugio Fuente: HOLA

Uno de los slogans que Biden compartió con sus seguidores a través de Twitter: "Traigamos de vuelta los perros a la Casa Blanca Fuente: HOLA

Inseparable de su mascota, Ronald Reagan lleva en sus piernas a su Bouvier des Flandre Lucky, minutos antes de despegar su helicóptero. Fuente: HOLA

Acompañado por su mujer Michelle, Barack Obama les cumplió el sueño a sus hijas Sasha y Malia con el perro de agua portugués Boo, regalo del senador Ted Kennedy. Al poco tiempo, Sunny se unió a la familia Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Durante su mandato, George Bush tuvo tres perros, entre ellos los dos terrier escoceses que incluso llevó en el avión presidencial Air Force One Fuente: HOLA - Crédito: AFP

Barbara Bush posa con su cocker Millie y sus cachorros recién nacidos. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

