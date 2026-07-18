A qué edad se considera viejo a un perro, según la ciencia

Los perros ocupan un lugar central en la vida de muchas personas debido a los vínculos afectivos y los beneficios emocionales que generan al liberar oxitocina. Ante la consulta recurrente de los dueños sobre cuándo comienza la etapa de envejecimiento de sus mascotas, una investigación científica reciente ofrece respuestas precisas. El estudio, publicado en el Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos, establece que la vejez canina comienza, en promedio, a los 12,5 años de edad.

El análisis, realizado sobre 832 animales de edad avanzada, evaluó diversas afecciones físicas relacionadas con el peso, la estructura ósea, los músculos, la salud dental y el sistema digestivo. Según los datos obtenidos, este umbral varía significativamente según la raza. El Cocker Spaniels, por ejemplo, inicia su proceso de envejecimiento a los 11,7 años, mientras que el Jack Russell Terrier llega a esa etapa a los 14,1 años. La evidencia demuestra que los perros de mayor tamaño poseen una esperanza de vida más corta y, en consecuencia, envejecen de manera más acelerada.

En general, los perros más grandes poseen una esperanza de vida más corta (Foto: Freepik)

Es habitual que las personas utilicen la regla de multiplicar los años del perro por siete para calcular su edad humana. No obstante, National Geographic sostiene que esta técnica resulta una simplificación excesiva. La ciencia indica que el cálculo real depende de variables como el tamaño, la genética y la calidad de vida que el animal tuvo a lo largo de sus años. Un cuidado constante durante la juventud actúa como un factor determinante para mejorar el bienestar en la vejez.

La famosa equivalencia de los "años perro" no es tan precisa (Foto: Freepik)

Por otro lado, el sitio especializado Purina detalla las señales físicas y conductuales que alertan sobre el paso del tiempo. Entre los síntomas más comunes destacan la dificultad para moverse, las complicaciones visuales como la aparición de cataratas, la pérdida progresiva de la audición y la presencia de canas en el pelaje. También señalan problemas de salud oral, tales como el mal olor o la dificultad para masticar, junto a cambios en la piel que requieren vigilancia profesional.

En el plano conductual, los perros suelen mostrar irritabilidad, desorientación, depresión, ansiedad, mayor tendencia al sueño o incontinencia urinaria. Los expertos enfatizan que solo un veterinario puede brindar un diagnóstico concreto ante la detección de estos signos, por lo que resulta indispensable realizar chequeos periódicos para garantizar el bienestar de la mascota en su etapa final.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA