Los perros poseen una capacidad sorprendente para identificar el estado anímico de sus dueños, incluso cuando estos intentan ocultar su nerviosismo. Esta habilidad trasciende el lenguaje corporal convencional y se fundamenta en procesos biológicos. El consultor en comportamiento canino Al Rankin afirma que el olfato resulta la clave fundamental para este reconocimiento. Según Rankin, “el excelente sentido del olfato que tienen les permite oler cuando estamos estresados”. Esta facultad permite que los perros detecten variaciones químicas en el sudor y el aliento humano, las cuales se producen ante un cambio en la activación fisiológica de la persona.

La ciencia respalda esta observación: un estudio realizado por investigadores de la Universidad Queen’s de Belfast, publicado en el Journal of Applied Animal Behaviour Science, analizó la conexión entre los niveles de estrés de 28 perros y sus respectivos dueños durante visitas a clínicas veterinarias. El equipo científico, liderado por la veterinaria Aoife Byrne y el profesor Gareth Arnott, utilizó monitores de frecuencia cardíaca para registrar las respuestas fisiológicas de los participantes. La investigación arrojó datos concluyentes sobre cómo el malestar de un humano repercute de manera directa en su mascota. El trabajo comprobó que los cambios en la frecuencia cardíaca de los dueños predicen alteraciones similares en los perros.

Una de las razones por la cual los perros se lamen las patas es por la ansiedad y el estrés Foto ilustrativa: PEXELS

El estudio introdujo dos escenarios para evaluar estas reacciones, donde en la mitad de los casos, los dueños realizaron ejercicios de meditación y respiración para reducir su estrés. En la otra mitad, los participantes afrontaron pruebas digitales diseñadas para inducir tensión. Los resultados demostraron que los perros experimentan lo que los expertos llaman contagio emocional. Este fenómeno explica cómo un individuo transmite su estado mental o conductual hacia otro. “Los resultados de esta investigación indican que los perros pueden tener la capacidad de mostrar contagio emocional y referencia social hacia sus dueños en entornos nuevos”, explicó el doctor Gareth Arnott. Esta dinámica ocurre de forma innata e inmediata, según detallan las conclusiones del equipo académico.

La relevancia de estos hallazgos impacta directamente en la práctica veterinaria, ya que Aoife Byrne sugiere que las clínicas deben permitir periodos de aclimatación para los animales antes de iniciar cualquier examen clínico. La investigadora observa que la frecuencia cardíaca de los canes disminuye conforme se habitúan al entorno nuevo. “Si la frecuencia cardíaca de nuestros perros está elevada debido al estrés, podríamos obtener una lectura que no refleje necesariamente su estado habitual”, sostiene Byrne ante la cadena BBC. Por esta razón, la experta promueve la implementación de estrategias que reduzcan el estrés del propietario, ya que esto beneficia de forma directa el bienestar del paciente canino durante la consulta.

La especialista sugiere periodos de aclimatación para los animales antes de iniciar cualquier examen clínico Captura YouTube

Los especialistas también recomiendan prestar atención a las señales físicas que los perros manifiestan ante situaciones de incomodidad. El jadeo sin causa aparente, el hecho de lamerse los labios con frecuencia, la inquietud constante o la dificultad para conciliar el sueño representan indicadores clave. Al Rankin añade que la convivencia prolongada potencia esta sensibilidad: el perro conoce la rutina, los olores habituales y los movimientos de su dueño, por lo cual detecta cualquier desviación con mayor facilidad.

Esta conexión profunda explica por qué los animales reaccionan ante conflictos familiares o tensiones domésticas, aunque los humanos no emitan sonidos o llantos. La ciencia refuerza así la idea de que nuestras mascotas actúan como espejos de nuestro estado interior. La integración de estos conocimientos en la vida diaria y en la medicina veterinaria promete mejorar la calidad de vida de los animales, al minimizar el impacto del estrés agudo en contextos de incertidumbre. Este hallazgo transforma la comprensión sobre la empatía animal y subraya la importancia del vínculo entre humanos y canes para el equilibrio emocional de ambos.