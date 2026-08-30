Así es Millie, la gata de 31 años que podría ser la más longeva del mundo del Guinness World Records

Millie es una gata británica de 31 años que busca convertirse en la más longeva del mundo según el Guinness World Records. Su edad, que correspondería aproximadamente a 146 años en términos humanos, ha despertado interés por tratarse de un caso excepcional de longevidad felina.

La mascota vive en Manchester y de acuerdo con su familia, habría nacido en 1995. Ahora, sus cuidadores reúnen documentos y otros elementos que permitan comprobar su edad ante Guinness. De recibir la certificación, Millie podría superar el récord vigente y entrar en la historia como la gata viva más longeva.

Así es la alimentación y el día a día de Millie, la gata de 31 años

A sus 31 años, Millie mantiene una rutina adaptada a su avanzada edad, con un estilo de vida tranquilo y cuidados constantes por parte de su familia. Su longevidad también está relacionada con la atención que ha recibido durante años y con un entorno estable que le permite descansar y moverse a su propio ritmo.

Su edad, que correspondería aproximadamente a 146 años en términos humanos, ha despertado interés por tratarse de un caso excepcional de longevidad felina

En cuanto a su alimentación, sus cuidadores han procurado mantener una dieta adecuada para sus necesidades, acompañada de controles y cuidados propios de una gata senior. La combinación de comida, descanso y seguimiento cercano forma parte de las condiciones que han permitido que Millie llegue a una edad extraordinaria.

Los cuidados que acompañan la longevidad de Millie

Dieta adecuada para su edad : su alimentación está orientada a cubrir las necesidades de una gata de 31 años.

su alimentación está orientada a cubrir las necesidades de una gata de 31 años. Porciones y horarios controlados: mantener una rutina de alimentación estable ayuda a cuidar sus hábitos diarios.

mantener una rutina de alimentación estable ayuda a cuidar sus hábitos diarios. Mucho descanso: Millie lleva un ritmo de vida tranquilo, acorde con su avanzada edad.

Millie lleva un ritmo de vida tranquilo, acorde con su avanzada edad. Actividad moderada: sus días incluyen movimientos y estímulos sin exigirle esfuerzos excesivos.

sus días incluyen movimientos y estímulos sin exigirle esfuerzos excesivos. Atención permanente : su familia está pendiente de cambios en su comportamiento, apetito y bienestar.

: su familia está pendiente de cambios en su comportamiento, apetito y bienestar. Un entorno conocido: permanecer en un espacio estable y familiar favorece su tranquilidad y calidad de vida.

En cuanto a su alimentación, sus cuidadores han procurado mantener una dieta adecuada para sus necesidades, acompañada de controles y cuidados propios de una gata senior

El principal desafío para que Millie entre al Guinness World Records es acreditar de manera oficial que realmente tiene 31 años. Aunque su familia sostiene que nació en 1995, el organismo necesita pruebas verificables que permitan confirmar su fecha de nacimiento y establecer que la gata cumple con los requisitos para ser reconocida como la más longeva.

Para avanzar en el proceso, sus cuidadores han comenzado a recopilar documentos, fotografías y otros registros que respalden la historia de Millie. La certificación no depende únicamente de su apariencia o de la edad que asegura tener su familia: el caso debe superar el proceso de comprobación del Guinness. Si las evidencias son aceptadas, podría superar a otras gatas longevas y conseguir un récord mundial.

Por Maria Luisa Alvarez Mejia