El motivo por el que los gatos aman meterse dentro de cajas de cartón

Los gatos son una de las mascotas más curiosas, misteriosas y populares del mundo, con un comportamiento adorable para muchos. Este animal tiene grandes beneficios para la salud, ya que es de gran ayuda emocional y psicológica para las personas. Si bien tienen muchas manías particulares, una de las curiosidades de estos felinos es que aman las cajas de cartón antes que cualquier juguete lujoso que les regalen.

Es habitual ver que los gatos se refugien en cajas de cartón

Pero existe una razón científica y psicológica por la que los gatos se sienten atraídos por las cajas y está directamente vinculado al aspecto felino. El material de cartón es un excelente aislante y contiene una textura agradable para estos compañeros de cuatro patas, lo que lo convierte a la vez en un buen refugio y un buen rascador para liberar estrés.

De acuerdo con National Geographic, existen diferentes razones por las que a los gatos les encanta estar, jugar e incluso dormir dentro de una caja de cartón y se pueden diferenciar fácilmente:

Escondite

Al ser la caja un espacio pequeño con una única apertura, esto proporciona una sensación de protección. Los gatos ven instintivamente una caja como un refugio mucho más seguro que su propia cama o sofá.

Los gatos se sienten seguros en las cajas de cartón Getty Images

Así que, al estar dentro de la caja, lógicamente entienden que cualquier amenaza tiene que entrar directamente en su campo de visión, permitiéndoles reaccionar a tiempo y escapar.

Lugar de acecho

Los gatos son cazadores, por lo que este espacio les permitirá capturar a sus víctimas mientras permanecen ocultos hasta el momento del ataque. Su instinto les lleva a elegir lugares discretos y de descanso, que les permita estar atentos a algo que pueda interesarles.

En el caso de los gatos domésticos, evidentemente no necesitan cazar, sino que simplemente lo hacen con personas y otros animales con los que conviven por simple diversión. Pero si hay alguna mascota en concreto con la que no se lleva bien, lo hará para marcar territorio, y también para poder estar solo sin que le molesten.

Antiestrés

Un estudio realizado con la Universidad de Utrecht reveló que las cajas de cartón ayudan a adaptarse a situaciones estresantes como en un cambio de hogar.

El experimento realizado consistió en meter a 10 gatos en una caja en un espacio designado, y los 9 restantes no. Por tanto, se comprobó que quienes tenían una caja se adaptaban mucho mejor a su entorno.

Esto confirma que una caja para un gato puede ser un refugio que no solo sea seguro para él, sino que también le permita aislarse de elementos estresantes del exterior como el ruido, el movimiento de personas u otros animales.

Por Ximena Mazariegos