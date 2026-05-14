Cómo sé si mi gato siamés está viejo

Adoptar un felino implica una responsabilidad constante para garantizar su bienestar integral durante cada etapa de su existencia. Una de las dudas más frecuentes entre los dueños de mascotas refiere al momento exacto en que el animal alcanza su vejez. Según los especialistas, el crecimiento de los gatos presenta particularidades, ya que mantienen un período de juventud prolongado que se refleja en su actividad física diaria dentro del hogar.

Según los especialistas, el crecimiento de los gatos presenta particularidades

Los primeros seis meses de vida equivalen a diez años humanos. Una vez superado ese ciclo inicial, el animal comienza una etapa de fortalecimiento. Entre los 3 y los 6 años, los felinos llegan a la adultez. En este trayecto, la esterilización suele influir de forma notable en su carácter.

A partir de los siete años, los veterinarios recomiendan iniciar chequeos médicos periódicos con foco en la salud dental, un área propensa a deteriorarse con el paso del tiempo. La vejez propiamente dicha ocurre desde los 11 años en adelante. En este lapso, los problemas de salud como la diabetes se vuelven más comunes en los felinos. Además, el mantenimiento del pelaje requiere mayor atención por parte del cuidador, quien debe cepillar al animal con frecuencia para evitar nudos y favorecer la higiene.

A partir de los 7 años, los veterinarios recomiendan iniciar chequeos médicos periódicos con foco en la salud dental, un área propensa a deteriorarse con el paso del tiempo

Asimismo, los expertos sugieren readaptar los espacios del hogar, dado que el gato pierde ductilidad y ya no posee la capacidad de salto que exhibía años atrás. Estos ajustes en la convivencia resultan vitales para que el animal transite su madurez con comodidad.

Sitios especializados detallan los procesos fisiológicos que atraviesan los felinos durante este periodo crítico de vida. La firma especializada señala: “Si bien los signos de envejecimiento de cada gato aparecerán de manera diferente, hay algunos procesos comunes que atraviesan todos ellos. Su olfato, gusto y audición se vuelven menos agudos, lo cual afecta su apetito. Este también puede verse afectado por problemas dentales, como deterioro de las piezas dentales y enfermedad de las encías, o bien pérdida de dientes. Una combinación de estos problemas puede provocar pérdida de peso”.

El cambio en la conducta resulta otro factor determinante para identificar el avance de la edad. La fuente citada precisa: “Los gatos adultos mayores pueden mostrar conductas alteradas, como retraimiento o hacer ruidos en momentos fuera de lo habitual, por ejemplo durante la noche. Es posible que duerman más, pero no tan profundamente, lo que puede interrumpir su rutina y provocar problemas de conducta”.

El cambio en la conducta resulta otro factor determinante para identificar el avance de la edad Shutterstock

Cada uno de estos cambios exige una observación atenta por parte de quienes conviven con el felino. La detección temprana de enfermedades metabólicas o sensoriales mejora el pronóstico del animal. Adaptar el entorno físico para que el gato no sufra al intentar subir a sus lugares preferidos disminuye el estrés. La medicina preventiva y la paciencia del cuidador son pilares fundamentales para acompañar a la mascota en esta nueva etapa de su vida.

¿Cómo saber si el gato está enfermo?

Muchas veces puede suceder que los signos que corresponden a un gato maduro o que entró a la vejez sean muy parecidos a aquellos que denotan que la mascota está enferma. Por eso, es importante tener en cuenta lo siguiente:

Pérdida de apetito o peso: puede indicar un problema digestivo.

puede indicar un problema digestivo. Aumento de la micción o sed : posiblemente una señal de alteraciones urinarias.

: posiblemente una señal de alteraciones urinarias. Rigidez o dificultad para levantarse : pueden ser consecuencia de una artritis.

: pueden ser consecuencia de una artritis. Aspecto desorientado, ansioso o conductas inusuales: pueden ser indicio de que está enfermo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA