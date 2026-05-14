Cómo sé si mi perro Border Collie está viejo

La vejez representa una etapa inevitable en la vida de los perros, pero definir su inicio resulta esencial para garantizar el bienestar animal. Según un estudio publicado en el Journal of Small Animal Practice, los veterinarios fijan el umbral promedio de ingreso a la tercera edad en los siete años. No obstante, esta marca temporal varía de forma notable según la raza, el peso y otras condiciones biológicas particulares del ejemplar. Por ejemplo, un Border Collie suele considerarse anciano entre los siete y nueve años, ya que muestra signos como menor energía, mayor tiempo de sueño, rigidez articular, pérdida de agudeza visual/auditiva y canas en el hocico, mientras que el cocker spaniel alcanza la vejez a los 11 años, el Jack russell terrier lo hace a los 14 años. Estas diferencias exigen un enfoque personalizado en la atención sanitaria desde edades tempranas.

Un border collie suele considerarse anciano entre los 7 y 9 años (Imagen ilustrativa: PIXABAY)

La investigación detectó que las patologías más frecuentes en canes mayores incluyen problemas de peso en un 35 % de los casos, afecciones musculoesqueléticas en el 33 %, problemas dentales en el 31 %, enfermedades cutáneas en el 28 % y trastornos digestivos en el 22 %. La salud dental merece una mención especial, ya que su deterioro crece un 10 % cada año de vida. Razas pequeñas como el Cocker spaniel sufren una mayor acumulación de sarro, lo cual obliga a los dueños a extremar la higiene bucal. En cambio, las razas grandes como el mencionado Border Collie o el Labrador retriever enfrentan una prevalencia mayor de complicaciones musculoesqueléticas vinculadas al desgaste articular por su propia contextura física.

El estudio también señala que el sexo y el estado de esterilización influyen en la salud del animal. Los machos esterilizados muestran una incidencia superior de dolencias óseas frente a las hembras sin esterilizar. Ante este panorama, los expertos proponen implementar un plan preventivo estricto. Este esquema incluye visitas frecuentes al veterinario, el cumplimiento estricto del plan de vacunación, una nutrición balanceada adaptada a la edad, ejercicio moderado y limpiezas dentales profesionales. El control temprano de enfermedades resulta vital para evitar complicaciones mayores en la salud del perro.

Pluma, la border collie “a la que solo le falta hablar”. @lupezapiola

Muchas veces, los dueños pasan por alto las señales de envejecimiento, lo cual retrasa el diagnóstico necesario. Para cerrar esta brecha, herramientas como el PetSavers Aging Canine Toolkit ofrecen guías para identificar síntomas y diseñar estrategias de cuidado. La prevención no es una opción, sino una necesidad para acompañar a los perros durante sus años finales. Los veterinarios asumen el rol fundamental de educar a las familias sobre estas necesidades geriátricas específicas para asegurar una mejor calidad de vida en la etapa de madurez.

Las siete señales de que tu perro está por entrar a la vejez

1. Falla en los sentidos: la ceguera o la sordera son problemas comunes en los perros cuando llegan a edad avanzada. La forma de comunicarnos con nuestra mascota cambiará.

2. Obesidad: cuando ingresan en la vejez comienzan a tener una vida más sedentaria y, por lo tanto, ganan peso.

3.Problemas urinarios: es probable que nuestra mascota comience a orinarse en lugares poco habituales. Ofrecerle paseos regulares ayudará.

4. Trastornos dentales: el paso de los años produce la caída de dientes y la presencia de sarro en ellos.

5. Cambios en la piel: la vejez en perros puede verse en su pelaje blanco, la presencia de callos y la sequedad en las almohadillas de sus patas.

6. Dificultad para dormir: los cambios por los que comienzan a transitar les dificultan conciliar el sueño y los ponen más sensibles.

7. Dependencia: la vejez en los perros los vuelve más dependientes de sus dueños, por lo que la paciencia y el amor serán fundamentales en esta etapa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA