Por qué el chocolate es peligroso para perros y gatos

Muchas personas desconocen que algunos alimentos cotidianos pueden representar un serio riesgo para la salud de sus mascotas. Uno de los más peligrosos es el chocolate, un producto que suele estar presente en hogares de todo el mundo y que puede provocar desde malestares digestivos hasta cuadros graves de intoxicación en perros y gatos.

Según explica el portal especializado Purina, el chocolate contiene compuestos llamados metilxantinas, entre ellos la teobromina y la cafeína, sustancias que los animales no procesan de la misma manera que los seres humanos. Mientras el organismo humano puede metabolizarlas rápidamente, los perros y gatos lo hacen de forma mucho más lenta, lo que genera acumulación tóxica en el cuerpo.

“Dado que los perros procesan estos compuestos lentamente, esto puede llevar a una acumulación de teobromina y cafeína en sus cuerpos, creando niveles aumentados de toxicidad”, detallaron desde el portal mencionado. Además, explicaron que estas sustancias afectan el sistema nervioso y cardiovascular, aceleran la frecuencia cardíaca y estimulan de forma excesiva el organismo.

Las intoxicaciones por consumo de chocolate en mascotas son una de las más comunes y que más problemas pueden traer aparejados en la salud del animal (Foto: FreeP¡CK)

La gravedad de la intoxicación depende de varios factores, como el tamaño del animal, la cantidad ingerida y el tipo de chocolate consumido. Los chocolates más amargos o con mayor concentración de cacao suelen ser los más peligrosos, debido a que contienen niveles más altos de teobromina.

¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por chocolate?

Los signos de intoxicación pueden aparecer dentro de las primeras 24 horas posteriores a la ingesta y, en algunos casos, evolucionar rápidamente. Por eso, los especialistas recomiendan actuar de inmediato ante cualquier sospecha.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Inquietud o hiperactividad

Temblores

Debilidad

Dificultad para respirar

Sed excesiva

Vómitos

Diarrea

Micción frecuente

Aumento de la frecuencia cardíaca

Ritmo cardíaco irregular

Convulsiones

Pérdida de conciencia

Fallas cardíacas

Hemorragias internas

Y en los casos más graves puede llevar a la muerte.

Los veterinarios remarcan que, aunque el animal parezca estar bien inicialmente o vomite el chocolate poco después de ingerirlo, siempre es importante consultar con un profesional para evaluar el riesgo real y determinar si necesita tratamiento.

¿Por qué el chocolate es tan peligroso para los animales?

¿Qué hacer si mi mascota consumió chocolate?

Ante una situación de este tipo, los especialistas recomiendan mantener la calma y actuar lo antes posible. Lo primero es observar de cerca al animal y controlar cualquier cambio de comportamiento durante las horas siguientes a la ingesta.

También es fundamental contactar cuanto antes a un veterinario y brindar la mayor cantidad de información posible: qué tipo de chocolate consumió, cuánto comió, hace cuánto tiempo ocurrió y cuál es el peso aproximado de la mascota. Si se conserva el envoltorio del producto, puede resultar útil para identificar la concentración de cacao.

En muchos casos, si la ingesta ocurrió hace pocos minutos, el veterinario puede inducir el vómito de manera controlada para evitar que el organismo absorba las sustancias tóxicas. Sin embargo, los especialistas advierten que nunca debe intentarse este procedimiento en casa sin supervisión profesional, ya que hacerlo de manera incorrecta podría provocar asfixia, aspiración del vómito hacia los pulmones, quemaduras internas o empeorar el estado general del animal.