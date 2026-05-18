Estos son los beneficios del jengibre para la salud, según expertos

El jengibre ha sido ampliamente estudiado por sus posibles aportes a la salud y su uso tradicional en la medicina natural. Un tema que ha ganado relevancia en medios y portales especializados en bienestar.

De acuerdo con el artículo de salud Johns Hopkins Medicine, titulado, “Beneficios del jengibre” destaca que el jengibre puede ser útil para aliviar las náuseas, incluyendo aquellas relacionadas con el embarazo, tratamientos médicos o mareos, convirtiéndose en una alternativa natural de apoyo en estos casos.

El especialista en metabolismo Frank Suárez ha señalado que el jengibre es un tubérculo con múltiples beneficios que pueden apoyar funciones digestivas, circulatorias y metabólicas, aunque su consumo debe ser moderado y parte de un estilo de vida saludable.

Beneficios del jengibre

El jengibre es reconocido por su capacidad para:

Favorecer la digestión: estimula la producción de saliva y jugos gástricos.

estimula la producción de saliva y jugos gástricos. Propiedades antiinflamatorias: combate el estrés oxidativo, lo que ayuda a frenar la inflamación crónica.

combate el estrés oxidativo, lo que ayuda a frenar la inflamación crónica. Alivio de las náuseas: gracias a sus compuestos activos como el gingerol que bloquean los receptores de serotonina en el intestino y el cerebro.

El jengibre es un tubérculo con múltiples beneficios que pueden apoyar funciones digestivas, circulatorias y metabólicas iStock

¿Cómo se debe consumir?

Una de las formas más comunes de consumo es:

Infusión: preparando té de jengibre con pequeños trozos de raíz en agua caliente.

preparando té de jengibre con pequeños trozos de raíz en agua caliente. En jugos naturales o batidos: como lo recomiendan algunos enfoques de consumo saludable mencionados por Frank Suárez en sus contenidos de divulgación.

como lo recomiendan algunos enfoques de consumo saludable mencionados por Frank Suárez en sus contenidos de divulgación. Rallado o en pequeñas porciones: dentro de las comidas diarias, especialmente en preparaciones calientes.

Es importante no exceder su consumo, ya que en grandes cantidades puede generar irritación estomacal o molestias digestivas en algunas personas.

Finalmente, aunque el jengibre tiene beneficios potenciales, los expertos coinciden en que no reemplaza tratamientos médicos y debe entenderse como un complemento dentro de una alimentación equilibrada.