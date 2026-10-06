Cuánto es la cantidad ideal de comida para mi gato, según su peso y edad

Al igual que en los seres humanos, la alimentación en los animales es esencial para su crecimiento y desarrollo. Se tiene en cuenta la cantidad, la calidad y la frecuencia en la que se consumen los alimentos y es importante destacar que el consumo no es el mismo para todos. Siguiendo siempre las recomendaciones de su veterinario de confianza, los dueños de los gatos deben hacer un seguimiento muy detallado de su dieta para asegurarse de que sus mascotas tengan a disposición las cantidades necesarias de comida, ni de más ni de menos, y llevar un registro de su ingesta diaria para asegurarse de que se mantengan saludables. En su caso, hay que tener en cuenta dos factores claves a la hora de organizar sus platos diarios de alimentos: por un lado, el peso y, por el otro, la edad.

Los gatos deben mantener una dieta balanceada rica en proteínas, carbohidratos y grasa, lo cual los ayuda a mantenerse sanos y fortalecer tanto los músculos como el pelaje. Así como es importante la composición de los alimentos, también es esencial llevar un control de las cantidades que consumen, teniendo en cuenta su peso. Según especificó Medivet, uno de los grupos veterinarios más importantes de Europa, un felino de 2 kilogramos debería comer entre 30 y 40 gramos de alimento diarios. Uno de 3 kilogramos debería consumir entre 40 y 55 gramos y uno de 4 kilogramos entre 45 y 65 gramos. Asimismo, para un gato de 5 kilogramos se recomienda el consumo de entre 55 y 57 gramos de alimento y para uno que pesa 6 kilogramos o más se sugiere el consumo de 11 gramos por kilo de su peso ideal.

La cantidad de comida diaria que debe consumir un gato varía según el peso que tenga

En este sentido, los especialistas sugieren tener en cuenta las recomendaciones de los envases de los alimentos conforme a las porciones recomendadas para las mascotas, como así también pesar la comida antes de dársela para asegurarse de que estén consumiendo la cantidad que necesitan para así evitar que ingieran de más, lo cual puede llevar a largo plazo a un sobrepeso, uno de los problemas de salud más graves, o de menos, lo cual puede provocar una malnutrición. Asimismo, es importante complementar la dieta con agua. La hidratación es esencial para su salud, por lo que es clave que siempre tengan a disposición recipientes con agua limpia y fresca para beber.

Es fundamental que la alimentación esté acompañada por agua limpia y fresca para que se mantenga hidratado Freepik

Por otro lado, además del peso del animal, también hay que tener en cuenta su edad, puesto que las necesidades no son las mismas en sus primeros años de vida que en la adultez. De acuerdo con Carlos Cifuentes, médico veterinario de Pet Food Institute, los gatos son “comedores de bocados”, es decir, que tienden a consumir pequeñas cantidades varias veces durante el día. Como están en etapa de crecimiento, los gatitos deben hacer tres comidas diarias, preferentemente a la mañana, a la tarde y a la noche.

Los gatos más pequeños deben ingerior su alimento tres veces al día eclipse_images

Para los gatos adultos, es recomendable que tengan alimento disponible durante todo el día si no tienen tendencia al sobrepeso. De ser así, es preferible darles raciones controladas entre dos o tres veces al día. Por último, para los gatos mayores o aquellos que tengan alguna indicación de salud, es mejor darles porciones más fraccionadas siguiendo las indicaciones que haya hecho su veterinario de confianza.