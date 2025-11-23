Escucharon un ruido que venía de un canal y cuando vieron qué pasaba reaccionaron rápido para salvarlo

Hay acciones cotidianas que pueden parecer pequeñas, pero que tienen un gran impacto porque renuevan la fe en la humanidad. En este caso, un grupo de vecino en Colombia formaron una cadena humana para rescatar a un perro atrapado en un canal. Un joven vio la escena y la grabó sin que ellos se dieran cuenta, y luego compartió el video en TikTok, donde se viralizó rápidamente por la buena acción que realizó ese grupo de personas.

A principios de esta semana, mientras paseaba con su perro cerca de su casa en Bogotá, Colombia, Nicolás Gallardo fue testigo de unos de los mejores atributos de la humanidad: la cooperación y la solidaridad. Al pasar cerca de un canal que atraviesa el barrio El Tintal, en Bogotá, el joven comenzó a escuchar un alboroto a la distancia. Un grupo de personas se estaba reuniendo, todas con la mirada fija en algo dentro del agua, pero él no entendía qué es lo que estaba sucediendo.

“Instintivamente, me acerqué”, contó Gallardo a The Dodo. “Cuando llegué, me di cuenta de lo que estaba pasando”, agregó el colombiano y comentó lo que estaba sucediendo. Resulta que un perro había resbalado por una pared de cemento que bordeaba el canal, la cual era demasiado empinada para que pudiera trepar por su cuenta. En ese entonces, la gente ideó un plan improvisado y empezó a actuar de manera coordinada y efectiva, ya que formaron una cadena humana agarrándose de las manos para poder llegar hasta el perro en el agua.

Pudieron tomar al perro desde el collar para traerlo a la orilla (Captura: @nicogallartdo)

Desde su posición en la orilla opuesta, Gallardo observó cómo se desarrollaba ante sus ojos esta emotiva colaboración. “No podía hacer nada más, ya que estaba en el otro lado del canal”, contó Gallardo. “Hice lo único que podía hacer: capturar la escena en video para mostrar el acto de empatía que ocurrió en el barrio”, aseguró el creador de contenido, que dejó un clip emotivo para que todos los usuarios en redes sociales puedan ver cómo se dio este acto de cooperación y de amor por los animales.

Y al final, sus esfuerzos dieron frutos, ya que quienes formaban la cadena humana lograron levantar al perro y ponerlo a salvo. Por suerte, el perro no parecía estar herido tras su angustiosa experiencia. “Volvió con sus dueños, que son vecinos de la zona”, comentó Gallardo.

El perro salió ileso y todo quedó en una mala experiencia nada más (Captura: @nicogallartdo)

Se desconoce si las personas que rescataron al perro saben que sus acciones quedaron registradas en video, pero su hazaña heroica no pasó desapercibida en las redes sociales. El video de Gallardo ya acumuló miles de reproducciones en TikTok, con numerosos comentarios elogiando a todos los involucrados en el rescate.

“Me devuelve la fe en la humanidad”, escribió un usuario, mientras Gallardo agregó en la publicación: “Necesitamos y queremos más humanos como estos”. “Vieron al más pequeño ayudando”, sostuvo otra usuaria emocionada por la acción de un niño en la escena.

Este rescate recordó que se pueden realizar buenas acciones en el día a día y que esas acciones pueden cambiar la suerte de cualquier ser, en este caso, un perro que corría el peligro de ahogarse en el canal. Además, fue una prueba de que cuando la gente coopera y se pone un objetivo en común es capaz de conseguir grandes logros sin importar la dificultad.