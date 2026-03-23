El inesperado cliente de una cafetería en Jujuy que todas las mañanas aparece a la misma hora: “Lo queremos mucho”

Una pequeña cafetería al paso en la localidad de Perico, en Jujuy, se volvió viral gracias a un particular cliente que recibe todas las mañanas: el perro Buddys. El animalito visita a diario a Diego (23) y Gabriela (24) para recibir comida y otros regalos, por lo que los dueños del local empezaron a compartir divertidos videos de su llegada en TikTok y se volvieron muy populares, con más de 54 mil seguidores. “Le decimos el catador de fiambres porque es su comida preferida”, contó la pareja a LA NACION.

A las 8 de la mañana, apenas abren la puerta del local, allí está Buddys, un perro mediano de color blanco y negro, con una cara por demás compradora. Justo a tiempo, siempre está esperando en la puerta listo para reclamar su lugar como el primer cliente de Deligo Café, la cafetería con take away que abrieron Diego y Gabriela hace poco más de un año. Con entusiasmo, la pareja lo recibe con alimento balanceado y algún fiambre que haya sobrado de la producción.

Buddys recibe el cuidado de Diego, Gabriela y otros vecinos

“Abrimos temprano y él ya está ahí esperándonos. Es un perro de la calle y entre varios vecinos le damos de comer. Cuando llega le sacamos su platito con alimento y también se acercan otros cuatro perros que pasan por el local. Cuando podemos le damos un poquito de fiambre, así que siempre lo esperamos”, contó Gabriela, que estaba atendiendo clientes en el local en este lunes 23 de marzo.

Aunque la mayoría de los artículos del menú de Deligo Café no son aptos para perros, Buddys ya se convirtió en el “cliente” más especial del local, ubicado en Sánchez de Bustamante 121. Le guardan su comida para perros en la parte de atrás y, en ocasiones especiales, le dan algún sanguche. “Deja el pan y se come el fiambre”, contó Gabriela, entre risas, dando a entender el “buen pasar” que tiene Buddys a pesar de ser un perro callejero.

Los fiambres, la perdición de Buddys (Foto: @deligocafe)

Aunque no tenga un hogar fijo, Buddys nunca pasa hambre. Él y su manada de amigos callejeros llamados Capuchino, Chilindria, Malvavisco y Pichilina son cuidados no solo por los comerciantes de la zona, sino por toda la comunidad.

“Nuestra cafetería es pet frendly, lo tenemos aclarado en un cartel afuera. Es mejor que entren con el perro en vez de dejarlo afuera esperando hasta que salga el pedido. Tenemos aire acondicionado, así no pasan calor y les damos agua. Es una cafetería al paso, tampoco es que se pueden quedar mucho", explicó Gabriela.

Buddys se ganó el corazón de los dueños del comercio

Cuando Diego y Gabriela decidieron abrir su cafetería después de tener un puesto ambulante, solamente imaginaron servir café y crear un lugar acogedor para que los vecinos pudieran probar comida e infusiones de calidad. Nunca se imaginaron que iban a generar un vínculo tan cercano con un perro: Buddys se ganó un lugar en su corazón. “Cada vez que aparece, nos ponemos muy felices. Lo queremos mucho”, aseguró Diego.

Buddys se volvió muy popular en el barrio (Foto: @deligocafe)

En Perico, que tiene poco más de 60 mil habitantes, la pareja se volvió famosa en TikTok gracias a los videos que suben de Buddys, que ya es muy querido por toda la comunidad. Más allá del café con leche, las tortas o las medialunas, muchos clientes locales se acercan para conocer al perrito, mientras que en las redes sociales la mayoría de los comentarios son pidiendo más apariciones del perro.

Los seguidores de Tik Tok preguntan por Buddys

“Un día vimos un video de un gatito en un local de comidas y pensamos en replicarlo con Buddys. No podemos creer cómo se viralizó. Nos escribe gente de todo Jujuy, de Mar del Plata, de Entre Ríos y hasta de México. No esperábamos que salte así a la fama, así que vamos a seguir subiendo más videos”, aseguró Gabriela.

La historia de Buddys vuelve a poner el foco en la importancia del cuidado de los animales más desfavorecidos. Si bien este perro tiene la mala suerte de vivir en la calle, también cabe destacar que es asistido y querido por toda una comunidad que le brinda la mejor vida posible aún en su situación. El perro, consciente de este cariño, lo retribuye con sus visitas y con dejarse acariciar por cualquier persona que camine por el barrio. Mientras tanto, con su carisma en la cámara ayuda a que el emprendimiento de Gabriel y Diego siga creciendo para que le den más fiambres como premio.