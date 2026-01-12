Son argentinos y ganaron el mundial de la hamburguesa en Dubai: “Es un reconocimiento al día a día”

Otra coronación argentina en el mundo y van... pero esta vez no tuvo nada que ver con el fútbol. La Birra Bar, la emblemática hamburguesería nacida en el barrio porteño de Boedo y que ya cuenta con sucursales en cuatro países, se consagró campeona del Dubai Burger Championship, que premia a la mejor hamburguesa a nivel mundial.

Los cocineros deleitaron a los jurados y al público con un producto creado exclusivamente para el evento que combinó tintes bien argentinos con un toque internacional. “Queremos llevar nuestro producto a más paladares porque es totalmente artesanal”, aseguró en diálogo con LA NACION el fundador de la compañía, Daniel Cocchia.

El Dubái Burger Championship nació como un torneo internacional pensado para dar visibilidad a las hamburgueserías más destacadas y referentes de la escena gastronómica mundial. En este contexto, una creación gastronómica argentina volvió a destacarse en el escenario internacional y sumó este importante reconocimiento. “El significado que tiene para nosotros es enorme, todavía no terminamos de procesar todo lo que nos sucedió, porque es lo más alto que puede aspirar alguien en el rubro como el nuestro”, aseguró Cocchia y agregó que se trató de un “premio al esfuerzo del día a día, de lograr mantenernos a lo largo de los años”.

La llegada de los concursantes de Dubái llenos de expectativas

El premio obtenido ante decenas de competidores se decidió por el voto de siete expertos y del público. “La verdad es que la gente quedó enloquecida. No sólo ganamos por el jurado, sino también por el voto de la gente. Cada uno valía 50% y ganamos en las dos instancias para coronarnos campeones”, destacó el empresario gastronómico.

La hamburguesa ganadora

Según las reglas de la competición, la hamburguesa que presentaban los concursantes tenía que ser un producto nuevo y que no esté en el menú de los restaurantes. Por eso, desde La Birra Bar diseñaron un producto exclusivo, que lo desarrollaron a distancia entre Argentina, Estados Unidos y España para presentarlo en Emiratos Árabes.

“Llevó un tiempo porque había que trabajar con ciertos productos locales de Dubái, había que buscar proveedores y dar con las personas indicadas para que nos consigan todo lo que necesitábamos y desarrollar todo eso a distancia fue muy complejo”, contó Daniel y reveló que se instaló varios días antes de la competencia para hacer todas las pruebas.

La creación en cuestión fue bautizada como Crispy Dubái y estaba compuesta un pan casero típico de la hamburguesería argentina, un blend de carnes, queso blanco, cebollas fritas y una salsa que combinó sabores argentinos con un toque internacional: una mayonesa con chimichurri y trufa negra.

“Tenía el pan que hacemos en La Birra Bar pero lo terminamos haciendo acá con gente local. Luego tenía un blend de carnes que buscó ser lo más fiel al que usamos, lo que proporciona un sabor de asado enorme. La única diferencia es que teníamos un catálogo de distintos tipos de carnes para elegir y terminamos eligiendo la carne de Wagyu. Luego usamos un queso bastante neutro, tipo americano, y unas cebollas crocantes fritas, que son muy típicas de la marca”, precisó Daniel.

La mejor hamburguesa del mundo en el 2026

Según explicó el gastronómico, la diferencia estuvo en el aderezo y en la explicación que dieron para justificar el uso de esos ingredientes. “Coronamos la hamburguesa con una mayonesa con un chimichurri casero, de receta familiar nuestra, para darle ese toque argentino. Eso nos sirvió para el relato que hicimos, contando que era la salsa típica que se usa en los asados familiares los fines de semana en Argentina”, dijo. “Para darle un toque internacional, le agregamos también un poco de trufa negra. Eso le dio cierta sofisticación que cautivó un montón a la gente”, contó el ganador.

La participación de La Birra Bar en la competición en Dubái

Una historia familiar y premiada

La historia de La Birra Bar comenzó en 2001 en el barrio porteño de Boedo, con raíces en una extensa tradición gastronómica familiar. En sus primeros pasos, el proyecto estuvo enfocado en la comida casera y el café de alta gama, una etapa clave en la construcción de su identidad propia. Con el tiempo, esa búsqueda los llevó a una obsesión puntual: lograr la hamburguesa perfecta. A partir de pruebas constantes y ajustes minuciosos, el producto fue tomando forma hasta convertirse en el sello de la casa.

La respuesta del público no tardó en llegar. Quienes se acercaban al local quedaban fascinados con la experiencia y comenzaron a recomendar el producto de boca en boca. Ese entusiasmo creciente, impulsado por la exigencia y fidelidad de los clientes, transformó a La Birra Bar en un verdadero espacio de culto para los fanáticos de las hamburguesas, consolidando su prestigio dentro de la escena gastronómica.

La Birra Bar ya acumula varios reconocimientos en distintas partes del mundo (Foto: @labirrabar)

Antes de este título mundial, La Birra Bar obtuvo varios reconocimientos nacionales e internacionales: por tercer año consecutivo se encuentra en el Top10 del ranking mundial de hamburguesa; se coronó 5 veces como la mejor de Argentina; dos veces como la mejor de Estados Unidos; ganó la competencia BurguerBash en 2022 y 2025 y fue catalogada como la mejor hamburguesa en UberEats en Chile el año pasado.

Actualmente, la hamburguesería cuenta con una amplia presencia nacional e internacional. En Argentina tiene locales en Boedo, Olivos, Devoto, Ramos Mejía, Mataderos, Avellaneda, Banfield, Colegiales, San Telmo, Villa Crespo y Pilar (Pilar Walk / Pilar Palma). A nivel internacional, la marca se expandió a Estados Unidos con una sucursal en North Miami Beach; a España, con un local en Madrid, y a Chile, donde desembarcó en Santiago.