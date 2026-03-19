Una familia mendocina busca apoyo para costear el traslado de sus perros a España: “No los dejaremos atrás”

Hay historias que atraviesan y que no tardan en dar la vuelta al mundo, sobre todo si de mascotas se trata. Y en las últimas horas un caso de San Rafael, Mendoza, llegó a los titulares de los medios nacionales. Se trata de una familia que tiene que emigrar a España, pero el traslado de sus dos perros requiere de cuestiones logísticas que escapan a su presupuesto actual.

Agustina y su esposo tienen que radicarse en España próximamente (Foto: Instagram/@agus_bergaglio)

En ese sentido es que Agustina Bergaglio, la dueña de Max y Alaska, se comunicó con distintos medios locales con el fin de solicitar ayuda. A raíz de esto es que su situación fue dada a conocer por el sitio mendocino La Ventana, en el que explicó que por motivos personales y familiares deberá radicarse próximamente en el Viejo Continente, pero que su principal preocupación es poder concretar el traslado sin tener que separarse de Max y Alaska, sus dos Pastores Blancos Suizos.

“Max y Alaska no son solo nuestros perros… son parte de nuestra familia. Estamos haciendo todo lo posible para que puedan viajar con nosotros a España y enfrentar el viaje de la mejor manera", escribió Begaglio en los últimos días en su perfil de Instagram, donde compartió lo que atraviesa frente a su pequeña comunidad de seguidores.

Agustina tuvo que recibir atención médica debido al estrés que atraviesa

En el video reveló los detalles de esta travesía y el malestar físico provocado por estrés que la obligó a permanecer internada. “Estas fueron las dos semanas más difíciles de mi vida y les voy a contar por qué. Tuve la necesidad de distanciarme un poco de las redes, ya que a raíz del estrés y de un montón de cosas que sucedieron por Max y Alaska, terminé en el hospital por una convulsión. He estado con tratamientos médicos”, comentó.

Sin embargo, mencionó que aquello no la llevó a desatender la situación con sus dos animales. “Hemos estado trabajando con los “pipis” [sus perros] para poder adiestrarlos; lo hacemos durante toda la semana, todos los días, y trabajamos con ellos para que ellos puedan estar más tranquilos, más felices y más relajados", añadió.

Y señaló: “Para que Max y Alaska puedan viajar tranquilos y seguros hasta España, estamos trabajando en un proceso de adaptación junto a su familia. El objetivo es que puedan adaptarse a su transportadora, sentirse cómodos dentro de ella y así poder tener un viaje mucho más relajado“.

Además de dejar escrito pormaxyalaska, el alias para quienes quieran colaborar con la causa, publicó un reel en el que el veterinario de Max y Alaska explicó el estado de salud de sus pacientes caninos. “Alaska es cachorra, tiene dos años y lamentablemente sufre una enfermedad autoinmune, que es un pannus corneal”, sostuvo a la vez que dijo que diariamente requiere una medicación bastante costosa.

El veterinario de Max y Alaska brindó información sobre el estado de los canes

En esa línea, declaró que la idea es que siga con su tratamiento en España. “Vamos a tratar de ayudarlos entre todos cosa de que tengan una vida feliz allá”, puntualizó. Acto seguido se refirió a Max, al que definió como “un perro muy especial y sano”.

Por último, el especialista aseguró que desde la veterinaria lo ayudarán prestándole los caniles, las estructuras de seguridad aptas para el transporte.

Mientras intentan recaudar el monto para hacer posible el sueño de permanecer juntos, Agustina realizó un significativo posteo en el que junto a una imagen familiar expresó: “Esta foto es nuestra vida. Una familia. Con amor, con sueños, con miedos… y con dos almas de cuatro patas que llegaron para cambiarnos todo. Max y Alaska no son mascotas. Son parte de nuestra familia. Son quienes crecieron con nosotros, quienes estuvieron en nuestros días más felices y también en los momentos en los que más los necesitamos”.

Agustina y una reflexión que enterneció a todos (Foto: Captura Instagram/@agus_bergaglio)

Y cerró: “Hoy estamos atravesando un momento muy difícil. Lleno de emociones, de incertidumbre y de decisiones que nos están rompiendo el corazón. Pero hay algo que tenemos claro desde siempre: la familia no se abandona. Por eso estamos luchando con todo lo que tenemos. Con amor, con fuerza y con la esperanza de que podamos seguir juntos, como siempre fue. Porque al final del día entendimos algo muy simple: una casa puede cambiar. Un país puede cambiar. Pero la familia… NO SE DEJA ATRÁS".