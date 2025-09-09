El video viral de un gatito cuando conoce al nuevo bebé de la familia
El clip emocionó a todos los usuarios de la red social X y rápidamente se viralizó
En la red social X hay de todo: desde historias tristes y mucho hate, hasta historias más lindas, emotivas y tiernas a la vez. Esta es una de ellas. El usuario @BarbouNelson1, compartió un video que rápidamente se viralizó por lo sensible y sentimental del contenido.
“Conociendo al nuevo integrante humano de la familia”, escribió Nelson junto a un corazón y un video donde se puede ver a la madre con un bebé... ¡y el gato!
El video, que dura más de dos minutos, es una interacción muy tierna entre los tres: el gato, la madre y el bebé recién nacido. Ahí se puede ver el gato aúpa de la mamá, intentando conocer y socializar con el bebé. En varios momentos el gato amasa con sus patitas, lo que puede tener varios significados. El amasado en los gatos les ayuda a comunicar mensajes. Cuando lo hace sobre tu regazo, es la manera que tiene un gato de decir “estamos vinculados” o “estás en mi grupo social”. Mismo, en una definición muy humana, puede significar “eres mi persona”.
El clip ya tiene más de 770 mil visualizaciones y muchísimos comentarios y reposteos. “Son tan tiernos”, “Qué preciosura”, “Si te preguntan qué es la ternura, deciles que una imagen te lo puede resumir”, y “La delicadeza con que lo arrulla, encima es gata, debe creer que ella es la mamá”, fueron algunos de los más destacados.
