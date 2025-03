Estos son los beneficios de tener un gato como mascota, según la IA

La inteligencia artificial no solo revolucionó la productividad, sino que también se convirtió en una fuente confiable de consulta para una amplia variedad de temas... y el mundo de las mascotas no es la excepción. En particular, los gatos despiertan el interés de muchas personas por los múltiples beneficios que aportan al hogar y a la vida de sus dueños. En este sentido, diferentes modelos de IA ofrecen perspectivas complementarias sobre las ventajas de compartir la vida con un felino.

ChatGPT y los beneficios para el hogar

Desde un enfoque práctico, ChatGPT, el chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por OpenAI en 2022, destaca las ventajas cotidianas de tener un gato en casa. La independencia de estos animales los convierte en compañeros ideales para quienes llevan un ritmo de vida ocupado. A diferencia de otras mascotas, los gatos no requieren paseos diarios ni atención constante, lo que los hace perfectos para personas con agendas apretadas. Siempre que tengan acceso a comida, agua y una caja de arena limpia, pueden permanecer solos durante varias horas sin inconvenientes.

Otro aspecto práctico que resalta ChatGPT es la higiene felina. Los gatos son animales extremadamente limpios y pasan una gran parte del día acicalándose, lo que minimiza los malos olores y la acumulación de suciedad en el hogar. Su rápida capacidad de aprendizaje para usar la caja de arena facilita aún más la convivencia. De esta manera, se evitan accidentes y reduce la necesidad de limpieza adicional. A diferencia de los perros, no requieren baños frecuentes, ya que su instinto los mantiene aseados de manera natural.

Más allá de su independencia y limpieza, los gatos también contribuyen al mantenimiento del hogar de manera inesperada. Su instinto cazador los convierte en una defensa natural contra roedores e insectos, y ayudan a mantener los espacios libres de plagas. Incluso si no cazan activamente, su sola presencia puede disuadir a ratones y otros intrusos.

Los beneficios emocionales y de salud

Por su parte, Gemini, la IA de Google, explora los beneficios emocionales y de salud de compartir la vida con un gato. Este chatbot explica que más allá de la comodidad en el hogar, los gatos son compañeros invaluables para el bienestar mental y físico de las personas. Acariciar a un gato, por ejemplo, libera oxitocina, una hormona vinculada con la relajación y la reducción del estrés. Esta interacción también disminuye los niveles de cortisol, la hormona responsable de la ansiedad, lo que proporciona un efecto calmante casi inmediato.

Pero los beneficios emocionales no se limitan a la reducción del estrés. La compañía de un gato puede aliviar la sensación de soledad y generar un vínculo afectivo que brinda seguridad y bienestar emocional. En momentos difíciles, los gatos se convierten en un refugio reconfortante, al ofrecer una presencia tranquila y constante que ayuda a sobrellevar situaciones desafiantes.

Los efectos positivos de los gatos también se extienden a la salud física. Cuenta Gemini que el ronroneo de un gato, con su frecuencia de vibración particular, puede contribuir a reducir la presión arterial y disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas. Además, la interacción con ellos fomenta el movimiento, ya sea mediante el juego o el simple acto de cuidarlos. Para quienes tienen dificultades para dormir, el ronroneo puede funcionar como un arrullo natural que induce un sueño más reparador.

DeepSeek y los beneficios para la familia

Si bien los gatos aportan bienestar individual, también tienen un impacto positivo en la dinámica familiar, un aspecto que destaca DeepSeek, la reciente IA china de código abierto. La presencia de un gato en casa puede ser una excelente oportunidad para enseñar responsabilidad a los niños. Involucrarlos en su cuidado diario, como alimentación, limpieza de la caja de arena y atención afectiva, les ayuda a desarrollar empatía, paciencia y un sentido de compromiso. Además, al ver los efectos positivos de su dedicación en el bienestar del gato, los niños refuerzan su autoestima y confianza en sus habilidades.

Otro beneficio relevante para las familias es la adaptabilidad de los gatos a espacios reducidos. A diferencia de los perros, no requieren salidas diarias y pueden vivir cómodamente en interiores, lo que los convierte en una excelente opción para hogares urbanos con poco espacio. Su naturaleza tranquila y silenciosa facilita la convivencia en departamentos y casas pequeñas, sin generar molestias a los vecinos ni alterar la rutina de la familia.

