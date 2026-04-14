La abandonaron en el desierto, se las ingenió para salvarse y cuando la hallaron hubo sorpresa por una actitud heroica

El instinto de supervivencia animal alcanza límites sorprendentes cuando la vida de las crías corre peligro. En el abrasador desierto de Kuwait, una perra, bautizada como Sandy, protagonizó una gesta heroica para proteger a su camada del calor extremo. El animal, víctima del abandono en un entorno inhóspito, buscó refugio bajo un tanque de agua donde cavó un pozo profundo para combatir los 50 °C que azotaban la región. La organización de rescate Raf.kw intervino tras observar un video en redes sociales donde la perra deambulaba sin rumbo por la zona.

La historia de esta perra conmovió a todos en redes sociales (Foto: The Dodo)

Al llegar al lugar, los rescatistas notaron que Sandy no estaba sola: la perra permaneció oculta dentro de la cavidad que ella misma realizó en la arena y piedras. Su objetivo fue claro desde el primer momento: proteger a sus cachorros del sol inclemente y del peligro que representaba el abandono.

Los integrantes del equipo notaron una desconfianza inicial en el animal, una reacción lógica tras atravesar una situación tan traumática en un territorio tan hostil. Danna, miembro de Raf.kw, explicó la escena en un video difundido por The Dodo: “Nos miraba a nosotros y luego miraba a sus cachorros, como si dijera: tengo a mis bebés conmigo, ¿van a hacerme daño?”. Según el relato de la rescatista, el bienestar de sus crías prevaleció sobre su propia sed, el hambre y las heridas del abandono.

El equipo abordó el rescate con una estrategia basada en la paciencia y la cautela para evitar cualquier reacción defensiva del animal. Durante 15 minutos, los voluntarios proporcionaron alimento y utilizaron tonos de voz suaves para fomentar un vínculo de confianza con la madre.

Una vez que Sandy comprendió las intenciones del grupo, permitió que los rescatistas accedieran al interior del pozo para retirar a los cachorros y ponerlos a resguardo. El cambio de actitud fue inmediato cuando Sandy se sintió segura fuera de la exposición solar. Danna describió este momento: “Una vez que estuvo en la jaula, supo que estaba segura; fue como del día a la noche. Pasó de ser una madre aterrada y a la defensiva a mirarnos como diciendo: sé lo que están haciendo. Gracias”.

Los cachorros se encontraban en buen estado (Foto: The Dodo)

El siguiente paso del proceso fue el traslado de la familia canina hacia I Care Kuwait, un refugio gestionado por Elika Mansouri. Este centro desempeña un rol crucial al conectar perros rescatados en el país árabe con nuevos hogares definitivos en Estados Unidos y Canadá. En el refugio, Sandy inició un proceso de recuperación emocional donde aprendió a confiar nuevamente en los seres humanos. La perra encontró un hogar definitivo con una mujer llamada Brianna.

La perra logró adaptarse a su nueva familia (Foto: The Dodo)

Según el testimonio de Danna, la relación entre ambas fue inmediata y positiva, ya que el animal buscó compañía constante y mostró una clara felicidad en su nueva vida. Los tres cachorros, bautizados como Zeus, Zaydar y Zack, corrieron con la misma suerte: una familia en Canadá los adoptó y hoy disfrutan de un presente pleno. La intervención del equipo de rescate transformó una tragedia potencial en un desenlace exitoso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA