El video de Julián Álvarez con su hijo Amadeo y su mascota que derritió las redes sociales

Julián Álvarez está fascinado con su rol de padre, título que estrenó el 2 de enero en Madrid cuando nació Amadeo, fruto de su relación con María Emilia Ferrero. Ya introdujeron al bebé al mundo del fútbol y, a pesar de su corta edad, todo parecería indicar que le está encontrando el gusto. En las últimas horas, la influencer compartió el video del campeón del mundo jugando a la pelota con el pequeño y Tarzán, su perro, y derritió de ternura a sus seguidores.

En el video se vio a Álvarez arrodillado en el césped del jardín de su casa de Madrid mientras ayudaba a Amadeo a mantenerse de pie. Frente a ellos estaba cómodamente recostado su perro de raza samoyedo. El animal no dudó en jugar cuidadosamente con el bebé y hasta le pasó una pelota de fútbol de peluche con un sonajero incorporado. Ferrero quedó encantada con el momento familiar y no dudó en registrarlo y compartirlo en sus redes sociales.

Emilia Ferrero compartió el video más tierno de Julián Álvarez con Amadeo y Tarzán (Foto: Captura de video / Instagram @emiliafferrero)

Este no fue el único momento protagonizado por padre e hijo que derritió de ternura a sus fanáticos. El martes 31 de marzo, durante el amistoso entre la selección argentina y Zambia en La Bombonera, Amadeo hizo su debut en la cancha. Si bien anteriormente dijo presente en varios partidos, era la primera vez que estaba en sus brazos durante el Himno Nacional y la transmisión oficial capturó la escena.

Julián Álvarez con su hijo en La Bombonera

Aunque el pequeño estuvo un poco inquieto y se escucharon algunos llantos, Álvarez logró contenerlo. Por momentos, lo aferró a su pecho para que pudiera mirarlo a los ojos si se asustaba y también lo ubicó con la vista al frente para que pudiera absorber todo lo que sucedía a su alrededor. Antes de que el árbitro marcara el inicio del juego, puso a su hijo de vuelta en los brazos de su madre, Emilia Ferrero, quien lo cuidó durante la noche. Su presencia le dio suerte porque marcó el primero de los cinco goles de “La Scaloneta” en su último partido de local antes del Mundial.