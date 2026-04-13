Una tortuga se encontró con un gato naranja y ahora piensa que es su madre

Nelly es una tortuga de Hermann con una personalidad particular que cautivó a los usuarios de las redes sociales en las últimas semanas. El reptil vive junto a Amy Husk, una voluntaria del refugio If Cats Ruled The World Feline Rescue, quien también desempeña tareas de hogar de tránsito para animales rescatados. Desde su adopción hace tres años, tras ser rescatada de una complicada situación, Nelly demostró ser un ejemplar sociable y curioso respecto a las personas y a otras especies animales. Sin embargo, su comportamiento cambió de forma drástica cuando conoció a un felino de color naranja.

“Nelly tiene un tipo específico y sus afectos comenzaron con el primer gato naranja rescatado por Amy, llamado Mac”, afirmó Crystal Bryant, fundadora de la organización, en declaraciones a The Dodo. Según el relato de la especialista, Nelly seguía a Mac por cada rincón del hogar y buscaba su compañía siempre que el gato descansaba.

El dato curioso reside en la exclusividad de esta preferencia, ya que los encargados del refugio realizaron varias pruebas con otros animales. “No podría importarle menos los gatitos blancos y negros. ¡Solo los naranjas!”, aseguró Bryant sobre la conducta del reptil.

El reptil siente una predilección por los gatos naranjas (Foto: The Dodo)

La fascinación de Nelly se puso a prueba recientemente. El refugio recibió a una gata embarazada luego de rescatarla de una casa abandonada. Al llegar a su hogar temporal, Husk presentó a Bert, un pequeño gatito naranja, ante Nelly. La reacción del animal fue inmediata y sorprendente: corrió hacia el recién llegado con la velocidad que sus patas le permitieron.

Aunque el gatito todavía se siente inseguro por el contacto con una tortuga, el personal del refugio confía en que la relación prosperará con el correr de los días. “Será solo cuestión de tiempo antes de que esté contento con Nelly, difundiendo la calidez y el amor”, proyectó Bryant.

Nelly recibió al recién llegado (Foto: The Dodo)

La ciencia ofrece algunas hipótesis sobre este comportamiento atípico. Las tortugas poseen una visión del color superior a la humana y muchas especies se sienten atraídas por tonos específicos según su intensidad lumínica. No obstante, el factor psicológico y emocional también entra en juego para los responsables del cuidado de Nelly. “Creemos que es amistad, amor y posiblemente Nelly piensa que su madre era una gata naranja”, sugirió la fundadora del refugio.

Las tortugas pueden tener comportamientos sociales (Foto: The Dodo)

El vínculo entre ambos se convirtió en un fenómeno viral en TikTok, donde miles de seguidores esperan actualizaciones constantes sobre este dúo inusual. Más allá de la curiosidad científica, los rescatistas esperan que esta historia sirva para concientizar sobre el cuidado animal y logre convocar a más personas dispuestas a apoyar los esfuerzos de esterilización y rescate en el territorio.

Nelly, mientras tanto, continúa su vida con la convicción de encontrar en cada gato naranja a su alma gemela, una lealtad que rompe cualquier barrera entre especies y que reafirma la capacidad de afecto que presentan los animales rescatados bajo cuidado responsable. Al fin y al cabo, el amor interespecie también puede aparecer en los lugares más cotidianos, incluso dentro de una casa donde conviven animales muy distintos. A veces, un gato curioso y una tortuga tranquila terminan creando un vínculo inesperado