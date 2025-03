La película que despertó el interés por adoptar gatos negros

La adopción de gatos negros habría aumentado después del estreno de la película de origen letón Flow, un mundo que salvar, que en la última entrega de los premios Oscar obtuvo la estatuilla a Mejor Película Animada. Según se advirtió, su llegada a Hollywood habría favorecido su difusión en otros países donde no había tenido tanta repercusión.

Los felinos de pelaje oscuro fueron históricamente asociados con los cuentos de brujas. Incluso se los señaló como portadores de mala suerte y desgracia. En más de una cultura fueron marginados y, en la actualidad, sigue siendo difícil que alguien los acoja con facilidad debido al estigma que los rodea.

En torno a los gatos negros se creó una superstición histórica que evoca a la mala suerte y la desgracia Freepik

No obstante, gracias a la película animada Flow, que tiene como protagonista a un gato negro, la percepción del público habría cambiado. Según destacó la revista Magazine Mestizos, en distintos centros de cuidado animal notificaron un aumento en la adopción de este tipo de felinos.

Desde el medio de comunicación letón LSM+, señalaron que este tipo de mascotas son las últimas en ser elegidas por las personas. En una consulta realizada a distintos centros de protección animal en el país europeo, luego de que Flow recibiera el Oscar, notaron un cierto interés general por los gatos negros, aunque advirtieron que esto no se tradujo en un aumento significativo de adopciones.

Gracias a la película Flow, habría aumentado el interés por adoptar gatos negros (Fuente: Prime Video)

Sin embargo, sí observaron una mayor aceptación social. Gracias a la fama que la película alcanzó en ese continente, comenzaron a aparecer murales de gatos negros en las calles, mensajes amigables hacia ellos e incluso muchas personas dejaron de evitarlos cuando se los cruzaban.

A pesar de que esto podría considerarse un cambio positivo, desde el medio de comunicación explicaron que es fundamental seguir promoviendo la adopción responsable y afectiva. Recordaron que, en el pasado, tras el estreno de películas como Los 101 dálmatas o Lassie, la demanda de estos perros aumentó considerablemente, pero muchos terminaron en centros de acogida.

¿De qué trata Flow y por qué busca sensibilizar al espectador?

Este film animado tuvo gran repercusión en distintos festivales europeos, en particular por la melancolía de su trama. La historia sigue a un gato negro que, en medio de una inundación, queda desamparado y sin protección. A medida que avanza la película, se evidencian la discriminación y el estigma que rodean a estos felinos.

El relato transcurre en un mundo al borde del colapso, donde el protagonista se embarca en un viaje a través de escenarios místicos y otros más hostiles, que reflejan el comportamiento nocivo que algunos seres humanos pueden tener hacia los animales.

Flow, Un Mundo Que Salvar - Tráiler Español

La película fue dirigida por Gints Zilbalodis, quien concibió una obra en la que, a lo largo de 90 minutos, no hay diálogos. Además del gato negro, aparecen otros personajes que lo acompañan en su travesía, como un carpincho, un ave, un lémur y un perro.

En medio del escenario apocalíptico, los animales deben aprender a convivir y colaborar para sobrevivir. El vínculo entre ellos y la soledad que envuelve al protagonista en ciertos momentos logran emocionar al espectador y lo invitan a reflexionar sobre la realidad de los animales callejeros.

Flow es una película que tiene como protagonista a un gato negro, que aprende a convivir con otros animales en un contexto apocalíptico (Fuente: Prime Video)

Acerca de la elección de un gato negro como protagonista, Zilbalodis comentó al medio Hammertonail que quiso hacer una película sobre el trabajo en equipo, ya que él mismo tuvo que aprender a colaborar con distintas personas en sus proyectos cinematográficos.

La película de origen letón trata los prejuicios sobre los animales, en particular sobre los que son abandonados o discriminados, como los gatos negros (Fuente: Prime Video)

Además, agregó: “Todo empezó con el gato. Era la historia de un gato que supera su miedo al agua. Pensé que sería algo con lo que todos podrían identificarse, porque es sabido que a los gatos no les gusta el agua. Pero verlo enfrentar ese miedo también sería emocionante. Podemos usar el movimiento, y el simple hecho de ver al gato en el agua es una imagen evocadora. Me identifico mucho con el protagonista de esta película. Siento que mi personalidad es parecida: me gusta hacer las cosas a mi manera”.

