En bolsas de arpillera y con 16 puntas metálicas: la Gendarmería Nacional rescató 8 gallos destinados a la riña ilegal

Personal de Gendarmería Nacional rescató ocho gallos que personas transportaban de manera ilegal para utilizarlos en riñas clandestinas. El procedimiento ocurrió durante un control sorpresivo sobre la Ruta Nacional 11, específicamente en el kilómetro 946 a la altura de la localidad de Basail, en la provincia de Chaco. Los efectivos de la Sección de Seguridad Vial Basail, detuvieron la marcha de un vehículo un hombre que circulaba desde Chaco con destino a la provincia de Santa Fe.

Durante la inspección del coche, los agentes observaron movimientos extraños detrás del asiento del acompañante. Al profundizar la requisa, hallaron varios bultos confeccionados con bolsas de arpillera. Dentro de estos recipientes, encontraron a los ocho animales atados, quienes presentaban signos evidentes de maltrato.

Además, los uniformados revisaron la guantera del auto y descubrieron un frasco que contenía 16 puntas metálicas. Según las investigaciones preliminares, estos objetos cortopunzantes resultan fundamentales para el desarrollo de las peleas ilegales, ya que se colocan en los gallos para aumentar la letalidad durante los enfrentamientos.

Los gallos eran transportados en bolsas de arpillera (Foto: argentina.gob.ar)

Ante este hallazgo, el Ministerio Público Fiscal de Resistencia, en conjunto con la Fiscalía Rural, tomó intervención inmediata en el caso. Las autoridades judiciales dispusieron el resguardo preventivo de los animales y el secuestro formal de las puntas metálicas utilizadas para la actividad ilícita.

Por su parte, el conductor del vehículo quedó supeditado a la causa judicial por infringir la ley 14.346, norma que castiga los malos tratos y actos de crueldad contra los animales. Este marco legal prohíbe taxativamente cualquier actividad que involucre el sufrimiento innecesario de seres vivos.

La causa sigue su curso en la provincia (Foto: argentina.gob.ar)

La intervención de los gendarmes permitió desbaratar una situación de maltrato animal evidente. La causa continúa su curso en el fuero provincial, donde se buscará determinar la responsabilidad del implicado en la organización de eventos prohibidos por la normativa argentina. Las fuerzas de seguridad mantienen controles constantes en las rutas nacionales con el fin de prevenir el traslado de fauna en condiciones irregulares.

El rescate de los ejemplares marca un paso importante en la lucha contra las prácticas de riña, las cuales persisten en muchos lugares del país a pesar de las prohibiciones vigentes. Los animales ahora permanecen bajo la custodia dispuesta por la fiscalía para garantizar su bienestar tras este hallazgo, esperando por un futuro mejor junto a otros dueños.