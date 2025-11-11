La reacción de un perro sordo al ver la seña para salir a pasear que se volvió viral y conmovió a todos

No hay dudas de que los animales tienen una manera especial de conectar con las personas. Con su compañía constante, se vuelven parte de la vida cotidiana y logran sorprender incluso en los momentos más simples. En esta oportunidad, una historia que se volvió viral mostró la reacción de un perro sordo al ver la seña que le indicaba que era hora de salir a pasear, un gesto que emocionó a miles de personas en las redes sociales.

La historia rápidamente se volvió viral gracias al portal The Dodo, conocido por difundir relatos conmovedores de animales que logran emocionar a miles de personas alrededor del mundo. Según contaron, Skye y Daniel Tibbetts, una pareja que vive en Stourbridge, Inglaterra, compartió en redes sociales un video que capturó este adorable momento. En las imágenes se puede ver a Daniel comunicándose con su perro Bruno mediante la lengua de signos británica (BSL), haciéndole la seña de “caminar”. La reacción del animal, que salta y mueve la cola con una alegría contagiosa, reflejó el especial lazo que comparten.

Bruno, el perro sordo que aprendió a comunicarse con sus dueños mediante señas (Foto: Instagram @brunothedeafdog)

“Siempre reacciona igual a esa señal”, contó Skye al portal antes mencionado, refiriéndose al entusiasmo de Bruno cada vez que ve el gesto para salir a caminar. La joven explicó que el perro disfruta especialmente de las excursiones de un día a Gales, donde puede recorrer largas distancias al aire libre. Sin embargo, no siempre mantiene el mismo ánimo para las caminatas. “En realidad, se emociona más preparándose para el paseo que durante el paseo en sí”, reveló, entre risas.

Cuando la pareja adoptó a Bruno, no sabían que era sordo. Con el paso de los días, notaron que no respondía a los llamados y pensaron que quizá entendía otro idioma, por lo que intentaron hablarle en español, ya que el perro había sido rescatado en las calles de España. Sin embargo, nada funcionó. Fue una visita al veterinario la que finalmente confirmó su condición. “No sabemos si nació sordo, pero tenía una fuerte infección de oído cuando lo adoptamos”, explicó Skye, quien junto a su pareja aprendió a comunicarse con él mediante señas.

El lenguaje de señas, una herramienta que fortaleció su vínculo

Bruno reconoce gestos como “caminar”, “quieto” o “dar la pata” (Foto: Instagram @brunothedeafdog)

Para ayudar a su perro a desenvolverse mejor, la pareja decidió enseñarle a Bruno el lenguaje de señas. Por lo que dieron a conocer, ya tenían experiencia, debido a que los padres de Daniel son sordos, lo que hizo que el proceso de aprendizaje fuera mucho más sencillo. En pocos meses, Bruno logró dominar varias señas y sorprendió a todos con su rapidez para comprenderlas. “Lo entrené con premios, y él hacía cualquier cosa por comida, así que se concentraba muy bien”, contó Skye. Además de entender la seña de “caminar”, el perro también reconoce las de “dar la pata”, “quieto”, “tumbado”, “arriba”, “dar la vuelta”, “girar” y “hacerse el muerto”.

Skye describió a Bruno como un perro extremadamente cariñoso, que busca el contacto visual y físico para expresar afecto. “Es un niño dulce y algo payaso”, relató entre risas. Sin embargo, esta naturaleza juguetona no siempre fue evidente, ya que, al principio, Bruno parecía tener un carácter complejo. Con el tiempo, y gracias a la paciencia y al cariño de sus dueños, ganó confianza hasta dejar ver su verdadera personalidad: alegre, noble y afectuosa.

Bruno también fue el portador de los anillos en la boda de sus dueños (Foto: Instagram @brunothedeafdog)

Hoy, Bruno se convirtió en un miembro fundamental de la familia. Tal y como contó el matrimonio, el animal los acompañó en cada etapa importante de su vida e incluso fue el portador de los anillos en su boda, un gesto que demuestra el lazo profundo que los une. “Bruno es una parte importantísima de nuestras vidas”, afirmó Skye. Sin dudas, su historia es un recordatorio de la fuerza del amor y la paciencia a la hora de adoptar un animal.