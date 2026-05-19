El emocionante vuelo de Pacha y Taba: tras una difícil recuperación, liberaron dos cóndores en la Quebrada del Condorito

Dos ejemplares hembras de cóndor andino, denominados científicamente como Vultur Gryphus, fueron liberados el pasado jueves 14 de mayo en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, situado en la provincia de Córdoba, ante la vista de diferentes autoridades y personal de la Administración de Parques Nacionales e intendentes de distintas regiones.

Dichas especies fueron rescatadas en distintos puntos de la provincia y fueron rehabilitadas en el Centro de Rescate de Grandes Aves de la Reserva Tatú Carreta. Según informaron desde el gobierno nacional, las aves venían de atravesar un proceso traumático al ser encontradas con graves heridas compatibles con disparos de arma de fuego, lo que supone que pudieron ser cazadas.

Los ejemplares fueron liberados ante la vista de los presentes

Bautizadas como Pacha y Taba por los alumnos de la escuela Rural Ingeniero Arturo Pagliari de Pampa de Achala, los cóndores fueron auxiliados en septiembre de 2025 en la zona de Salsacate y a comienzos de este año en la zona de Las Achiras. El proceso de rescate incluyó un severo proceso de rehabilitación con controles médicos exhaustivos y, sobre todo, un fortalecimiento físico y nutricional para que las especies vuelvan a tener la independencia de volar por sus propios medios y reinsertarse en su ambiente natural.

Se le instaló un dispositivo GPS al cóndor para monitorear sus movimientos

Ante la vista de autoridades provinciales y locales, las aves fueron liberadas, no sin antes colocarles dispositivos GPS para un rastreo satelital que no solo permitirá observar sus desplazamientos, sino que también tendrá el objetivo de monitorear su comportamiento y adaptación tras una ardua recuperación. Los cóndores son un emblema de este Parque Nacional Quebrada del Condorito, el cual fue declarado Monumento Natural Provincial de la provincia de Córdoba.

“Cuidar la biodiversidad también es cuidar el futuro de Córdoba. Detrás de cada recuperación hay un Estado presente, equipos comprometidos y la convicción de que proteger la vida, en todas sus formas, también es construir justicia”, expresó el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, al sitio Cordoba Interior Informa.

Las aves volvieron a su hábitat natural

Al mismo sitio, Victoria Flores, secretaria General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, sintetizó: “La conservación de la biodiversidad requiere compromiso y trabajo sostenido en el tiempo. Para que las cóndores vuelvan a volar fue fundamental el trabajo articulado junto a la Policía Ambiental, Parques Nacionales, la Reserva Tatú Carreta, la Universidad del Comahue y la Universidad de Konstanz de Alemania”.

Dos cóndores fueron liberados en la provincia de Córdoba